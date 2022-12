"Muchachos, hoy Messiento un argentino más", el hit de la selección tiene su versión en Barcelona

La canción interpretada por La Mosca se volvió un clásico para los hinchas de la Selección tanto para los que viajaron al Mundial de Qatar como para los millones que se quedaron en el país.

Por estos días, el hit ocupa el segundo lugar de los temas más escuchados en la Argentina. “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” llegó también al mundo y aparecieron versiones de otras hinchadas de clubes.

En Barcelona, el cantante Roberto Lucha la grabó con una letra distinta donde recuerda los logros de Messi en dicha institución, las frases “¿Qué mirá bobo? Andá pa allá”, “messiento”, y un reconocimiento para la Selección.

“En Barcelona nací, vi crecer a Lionel, sus regates y sus goles en el Camp Nou disfruté. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender que verlo campeón del mundo es lo que más deseé. La leyenda culminó, ya se hizo realidad y quien no creía en esto ahora “bobo anda pa’ allá”,

“Muchachos, hoy messiento un argentino más. Celebrando la tercera, celebrando vuestro Mundial. Que a Leo lo apoyamos todos los Culers, la Selección Argentina es nuestro equipo también”.

La canción de La Mosca, cuya versión original fue publicada en 2003, aumentó consideramante sus reproducciones en streaming. El último viernes, Spotify publicó un informe que decía que el tema había superado los 3.9 millones de streams en la plataforma. Lanzado el 11 de noviembre, se convirtió en un éxito en un abrir y cerrar de ojos. El sábado al mediodía, en la previa del partido, llegó a los 4.3 millones. Y a las 21, pisó los 4.9. Este lunes por la mañana, después de la consagración del seleccionado argentino, llegó a 5.6 millones. Pocas veces en la historia sucedió algo así con un tema.

En noviembre, a días del inicio del Mundial de Qatar 2022, Fernando Romero, un docente de 30 años que vive en el conurbano bonaerense, decidió hacer algunos cambios a la letra de la canción “Muchachos” interpretada por el grupo oriundo de Ramallo.

Lo que Fernando no imaginó es que su versión se convertiría en el himno de la hinchada argentina. Y no solo de la hinchada, porque los mismísimos jugadores cantaron varias veces la canción en entrenamientos y festejos. Incluso el capitán del equipo, Lionel Messi, dijo en una entrevista que es su canción preferida.



Después del triunfo, Fernando cambió la letra: reemplazó la frase “Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial” por “Ganamos la tercera, otra vez campeón mundial”.