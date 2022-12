¿Cuándo para de llover?: amplían el alerta meteorológico para Mar del Plata hasta la tarde del sábado

La lluvia no le da tregua a la ciudad. Foto: archivo 0223.

Los últimos reportes vespertinos del Servicio Meteorológico Nacional no traen buenas noticias para Mar del Plata: según los especialistas, el período de inestabilidad climática que ya afecta a Mar del Plata desde este viernes se prolongará, incluso, hasta la tarde del sábado.

Al actualizar a las 18 el estado del alerta amarillo que se informó durante la mañana, el SMN prolongó la advertencia por la posible presencia de “tormentas de variada intensidad” en la ciudad. El peor momento, según los pronósticos, se registrará durante la mañana del sábado.

Esta adversidad climática se verá “acompañada de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos”, según indicaron los profesionales del organismo que depende del Ministerio de Defensa de la Nación. Se esperan valores de precipitación acumulada de hasta 80 milímetros.

Qué dice el alerta actualizado por tormentas del SMN.

Por el momento, la lluvia, más allá de algunos inconvenientes puntuales en barrios y postales de anegamiento, no generó problemas de mayor tensión para Mar del Plata. De todos modos, Se recuerda que, ante cualquier dificultad, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos). También, para notificar sobre personas en situación de calle, está el 147 o el Whatsapp 2235209122.

Recomendaciones generales

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.



- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados.

-Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.).