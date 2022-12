Juliana se quejó por su "inesperada" expulsión de Gran Hermano: los mejores memes

Juliana fue expulsada el lunes por la noche en la gala de repechaje de Gran Hermano, y tras su sorpresa inicial, este martes por la noche cara a cara con Santiago del Moro se hizo cargo de haber roto las reglas básicas del programa, aunque cuestionó no haber recibido una advertencia de parte de la producción para poder evitar su salida, pese a que varias veces la llamaron para decirle que estaba hablando más de la cuenta y sería sancionada.

“Me hubiese parecido lo correcto una previa sanción de la que nunca me enteré, me lo dijo Gran Hermano recién antes de expulsarme”, dijo Juliana este martes por la noche. “No me lo informaron, me hubiese parecido lo más justo, no la expulsión directa, me pareció muy fuerte la forma en la que me sacaron, no dejarme ni agarrar mis cosas, fue poco cuidado, muy fuerte para mí, me parte el alma ver cómo quedó Maxi afectado por mi salida, ojalá que no se vaya, que piense más en frío, me siento responsable y me angustia mucho”, dijo en referencia a que Gran Hermano ni siquiera la dejó ir por su valija antes de abandonar la casa.

“Ya lo dije, yo ya gané, me eligieron entre un montón de gente y entré a la casa más famosa del país, duró lo que duró y soy una gradecida de estar en el programa. En la de Thiago me la mandé, me fui de boca totalmente, hay otros comentarios que veo y digo, ay Dios mío Juliana. No fue adrede, pensé que eran comentarios irrelevantes, no pensé que iban a ser motivos de expulsión, por eso fui al confesionario y aunque no lo cuestioné, pregunté porque no me daba cuenta, ahora que veo todo de afuera claramente no lo tendría que haber hecho. Sé que hubo comentarios de más", dijo Juliana.

Los memes de su expulsión