Otro capítulo de la polémica con taxistas, el alerta por los controles y los cuidacoches insisten

El gobierno repite la prueba piloto en medio de la polémica con los taxistas

La aprobación de un nuevo cuadro tarifario para taxis y remises, con la incorporación de la tarifa diferencial nocturna, no menguó la tensión entre el sector y el gobierno municipal, en medio de las expectativas por el avance del proyecto para legalizar el funcionamiento de las App de transporte.

Y con la idea de no volver a la falta excesiva de unidades en horario nocturno, como pasó en la temporada pasada, el Ejecutivo insistirá este año con la prueba piloto -de pocos resultados- implementada el año pasado, cuando se buscó obligar a los taxistas a brindar servicio durante el turno noche.

La Secretaría de Gobierno ya notificó a las entidades de la Resolución 2312 de Santiago Bonifatti, donde se vuelven a establecer los turnos rotativos de 8 horas que cada unidad estará obligada a brindar, independientemente de poder estar en servicio las 24 horas.

En base a la Ordenanza 4471, se establecieron tres turnos, el mañana de 5 a 13 horas, el tarde de 13 a 21 horas y el noche de 21 a 5 horas. En diciembre de 2022 el Grupo 1 determinado por las licencias comprendidas entre los números 1 y 715 deberán prestar servicio obligatorio durante la mañana, el Grupo 2 (licencias 716 a 1432) durante la tarde y el Grupo 3 (licencias 1433 a 2147) en la noche. En enero y febrero, en tanto, habrá rotación, con la idea que no se vacíen las calles durante la noche.

El gobierno insistirá con el cumplimiento del turno noche. Foto: 0223.

No cesan los reclamos por la falta de controles

La aprobación de la nueva ordenanza de decks y el intento de habilitar el “baile espontáneo” en locales gastronómicos, mantienen en alerta a vecinos y comerciantes no gastronómicos, que se vienen expresando en contra. Y desde la Banca 25, una de las vecinas referentes del reclamo no escatimó en cuestionamientos.

“Los DJ´s ya están en las cervecería pese a que la ordenanza no se modificó”, señaló Donata Antolini, quien dio diversos ejemplos de la falta de controles en la actividad de la nocturnidad, como así también con los decks que hasta el momento se instalaron, muchos de los cuales no cumplieron la normativa vigente.

“El problema de los ruidos molestos es muy grande en Mar del Plata y no se está controlando. El área de Ruidos Molestos tiene un solo aparato para medir y en este momento no está funcionando”, graficó. Además, expuso que durante las noches solo un inspector está habilitado para su uso, por lo que no solo es escaso el control, sino ante una licencia no se realizan.

“Con la nueva ordenanza decks la situación de ruidos molestos se va a agravar”, auguró Antolini, en sintonía con un informe realizado por el presidente de la Cámara Textil, Guillermo Fasano, donde se aseguró que la actividad de los decks en Olavarría y Güemes se centra en la noche. “Se ha cedido el espacio público sin consultarnos”, culminó la referente ante los concejales, que minutos más tarde igualmente aprobaron por mayoría el proyecto para autorizar los decks.

Vecinos insistieron en su rechazo a los decks, con alerta sobre descontroles en la nocturnidad. Foto: 0223.

Los cuidacoches vuelven a la carga

A tres meses de la mesa de trabajo realizada para avanzar con una regulación de la actividad del cuidado de vehículos, integrantes del MTE dieron el presente en la última sesión del Concejo Deliberante para reclamar por la falta de avances en cuanto a la implementación de una prueba piloto para esta temporada. La comitiva pidió hacer uso de la Banca 25, pero sin embargo la posibilidad fue descartada, quedando pendiente para la próxima sesión.

Actualmente, hay tres proyectos con estado legislativo, donde la principal diferencia reside en la pretensión del oficialismo de establecer que los cuidacoches no deben contar con antecedentes penales para ser habilitados por la Municipalidad.

En octubre e informalmente, el Frente de Todos le acercó un boceto de articulado a Juntos para avanzar en una propuesta en común, aunque al momento no hubo novedades. Por ello, los cuidadores reclamarán por el avance del debate y la realización de la mentada prueba piloto.

Los cuidacoches no pudieron sentarse en la Banca 25, pero se hicieron sentir. Foto: 023.

El desfile de los funcionarios por Las Toscas

Argentina está en cuartos de final de Qatar 2022 y, como reza el cantito furor, “nos volvimos a ilusionar”. Y quienes también andan ilusionados con seguir mostrando el fenómeno que se desató con el Fan Fest de Las Toscas, son los principales actores del gobierno local, con el intendente Guillermo Montenegro a la cabeza.

Luego de arduas y complejas negociaciones con AFA y FIFA para la obtención de los derechos, el Emtur pudo avanzar con el escenario para poder seguir los partidos de la Scalonetta. Pese a los no pocos comentarios jocosos por las cifras oficiales presuntamente “infladas” sobre la asistencia en los primeros partidos, lo cierto es que la repercusión en vecinos y turistas superó holgadamente las expectativas de los organizadores. El dato llegó hasta Caba, donde varios canales informativos siguen el minuto a minuto de los partidos desde el Fan Fest playero de Mar del Plata.

Muro y Baragiola, dos de los fans de la Scalonetta que se sumaron al Fan Fest.

Y la masividad del Fan Fest se transformó en un imán irresistible para los referentes del gobierno municipal, muchos de los cuales son una fija en los partidos de la Selección. Entre ellos, el concejal Fernando Muro, uno de los impulsores de la idea, curiosamente con vínculos de amistad con la familia del Dibu Martínez, héroe contra Australia. El propio intendente Guillermo Montenegro y el senador provincial Alejandro Rabinovich también se fundieron entre el público en el match contra Polonia, entre otros de los funcionarios que se sumaron al furor, como la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola.