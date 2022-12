Harry Styles hizo delirar a una multitud en el estadio de River

El cantante Harry Styles completó este domingo a la noche sus dos recitales en el estadio de River, en el marco de la gira “Love On Tour” y sus fans colmaron sus expectativas.

El espectáculo del exOne Direction, que había sido postergado en 2020 por la pandemia, no tuvo grandes despliegues escenográficos y se centró en el artista que, junto con su banda, hizo delirar a sus seguidores, que corearon las letras del nuevo disco del artista, “Harry's House”, lanzado en mayo pasado.

En varias oportunidades, Harry Styles alentó a sus seguidores al grito de “viva Argentina”, que enseguida encontró eco en el público, todavía extasiado por el triunfo de Argentina ante Australia, que le valió el pase a cuartos de final del Mundial de Qatar.

Styles estuvo acompañado por una banda de seis músicos, entre ellos, el guitarrista Mitch Rowland, la baterista Sarah Jones, el percusionista Pauli Lovejoy y la tecladista y guitarrista Ny Oh.

Al igual que había ocurrido el sábado anterior, desde muy temprano el público se hizo notar con cánticos y un contagioso espíritu celebratorio, que explotó cuando minutos antes del inicio del show se escuchó en los parlantes “Modern Love” de David Bowie y “Bohemian Rhapsody” de Queen.

El repertorio del británico incluyó canciones pop y baladas de tintes románticos, como fue el caso de “Daylight”, “Cinema”, “Keep Driving”, “Satellite” y “She”. “Matilda”, “Lights Up”, “Canyon Moon”, “Treat People With Kindness” y “What Makes You Beautiful”, fueron otros temas que interpretó durante los 90 minutos que estuvo sobre el escenario de Núñez.

Para el final quedaron los hits “Late Night Talking”, “Watermelon Sugar” y “Love of My Life” y sus respectivos bises.