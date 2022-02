Alarma en Parque Hermoso: el agua sale sucia y con restos de pollo

El agua escasea en algunas viviendas del barrio Parque Hermoso y Valle Hermoso de Mar del Plata. Y los vecinos denuncian que la poca que sale está sucia y hasta tiene restos de pollo.

Viviana es vecina del barrio y confió que el agua escasea en la zona. Como no hay una red de cloacas, los vecinos están obligados a extraer el agua de las napas. "Yo tardo hasta dos horas y media para cargar un tanque", contó.

Una muestra del agua sucia que sale en las casas. Foto: 0223.

La falta de agua en las napas generó también inconvenientes económicos entre los vecinos que se vieron obligados a reponer las bombas elevadoras que, sin agua, se dañan y se queman.

Pero la situación se agravó cuando el agua empezó a salir "con olor a podrido y restos de pollo". Los vecinos del lugar apuntan contra un frigorífico que volcaría los desechos en las napas.

Los vecinos sufrieron pérdidas económicas por la falta de agua. Foto: 0223.

"A mi vecina se le tapó la bomba y tenía restos de pollo. Estamos seguros que algo pasa en este frigorífico que elabora milanesas de pollo", aseguró en diálogo con 0223.

La falta de agua y agua turbia afecta, en principio, a las viviendas de la misma manzana donde se sitúa el frigorífico que funcionaría sin la habilitación correspondiente.

Los vecinos encuentran restos de pollo en el agua que sale de las napas. Foto: 0223.

Viviana, a su vez, refirió que Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) no se hace responsable porque la red de agua no llega hasta esa zona del barrio. "No se sabe de quién es el problema porque nadie se hace responsable", concluyó la mujer.