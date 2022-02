Nazareno Solís, y el debut de Alvarado: "Ojalá podamos llevar al club a lo más alto"

Comienza una nueva ilusión para Alvarado en la Primera Nacional. Este sábado desde las 20, el equipo de Gastón Coyette recibirá al recién ascendido Sacachispas por la primera fecha. El delantero Nazareno Solís, una de las caras nuevas del equipo, dialogó con 0223 en la previa: "La verdad que estamos con ansias, muchas ganas. Nos venimos preparando hace más de un mes, estamos entusiasmados como club también porque se formó un lindo proyecto y esperemos comenzar de la mejor manera", indicó el nacido en Campana hace 27 años.

Solís busca recuperar su nivel y la competitividad después de haber estado el último semestre en Boca Juniors, club dueño de su pase hasta 2023. Entre junio de 2020 y junio de 2021, jugó en OFI Creta de la primera división del fútbol de Grecia. Previamente, registra pasos por Talleres de Córdoba, Huracán, San Martín de San Juan (fue dirigido por Coyette) y Aldosivi.

El zurdo, que será alternativa como carrilero o extremo por izquierda para el DT del "Torito", se muestra feliz en su nuevo club: "Desde que llegué me han tratado muy bien, la gente del club, compañeros, cuerpo técnico. Me habían planteado la posibilidad de venir, hablar con Gastón (Coyette) también influyó mucho en mi llegada a Alvarado. Lo conozco desde hace mucho tiempo, lo tuve en San Martín de San Juan y conozco la forma de entrenar, de jugar, lo que me puede dar como jugador. Eso fue una de las cosas que me impulsó venir a Alvarado", sostuvo.

-¿Con qué club te encontraste?

-Cuando llegué me encontré con un club muy ordenado, mucha gente buena trabajando. El cuerpo técnico de Gastón también son gente muy buena, que te enseña y acompaña en el día a día. Estoy muy contento de estar acá.

Solís, con Facundo Moyano, presidente de Alvarado.

-Alvarado va creciendo de a poco estructuralmente, conociendo la categoría y sueña con pelear un ascenso en un futuro inmediato, ¿se habló de objetivos?

-Es muy apresurado hablar sobre pelear un ascenso cuando son 37 fechas, un campeonato muy largo donde pueden pasar muchas cosas. Pero sí te puedo decir que estamos preparados para afrontar lo que se viene, con muchas ilusiones y enseñanzas que nos ha dado el cuerpo técnico durante la pretemporada para desenvolvernos los fines de semana. Y vamos a dar lo mejor de nosotros. Tenemos un gran plantel, muchos chicos que tienen muchas ganas y juegan muy bien. Se ha formado un lindo grupo y ojalá podamos llevar al club a lo más alto".

-Coyette varía esquemas, pero siempre intenta que su libreto sea ejecutado por el equipo, ¿qué te pidió para tu desenvolvimiento?

-Gastón es técnico muy inteligente que estudia mucho al rival, le dedica mucho tiempo a eso y todo lo que trabajamos en la semana se basa en cada rival. Cada vez que me toca jugar por izquierda, sea de carrilero o extremo, uno se pone contento por tener la posibilidad y tratar de desenvolverse. Cuando el técnico te da la confianza dentro del posible equipo, uno da lo mejor con los recursos que da el cuerpo técnico. Cuando hemos probado línea de cinco, he jugado de carrilero por izquierda, o si es con tres delanteros, como extremo. Hemos ido intercambiando para que el jugador se vaya adaptando a cada situación de partido. Esas variantes están buenas para que no te agarre desprevenido en un partido cuando surge un cambio

-Tuviste un breve paso por Aldosivi y hoy te toca estar por el profesionalismo en la vereda de enfrente, ¿dudaste en algún momento de la propuesta?

-No, para nada. Desde que llegué la gente me ha tratado muy bien, el club, todos. Nada que ver. Creo que a esta altura, ya es algo normal un traspaso así, esto es un trabajo y así hay que tomarlo. No hay problemas con eso.

-Venís de un semestre sin rodaje, ¿cómo te fue antes de volver a Boca en Grecia?

-Bien, fue una linda experiencia, muy contento del paso que tuve. Llegué y me tocó jugar eliminatorias de Europa League. Me encontré con un fútbol distinto a Argentina, pero fue una experiencia en lo personal muy linda, disfrutar con mi familia, conocer gente. Estuve un año, desde junio de 2020. Llegué cuando estaba todo cerrado, fue un esfuerzo muy grande. Me encontré con dos chicos argentinos que me trataron muy bien y me hicieron sentir cómodo. En Boca tenía que resolver algunas cosas, y entrené únicamente porque tengo contrato hasta diciembre de 2023.