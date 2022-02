Los Cherutti se despiden de una temporada "única"

En el marco de sus 40 años de trayectoria, el humorista y cantante Miguel Ángel Cherutti cierra una temporada muy especial en Mar del Plata, en compañía de su hija Bianca y en uno de los espacios que más quiere de la ciudad, que le ha traído gran feedback con el público, divirtiéndose y respetando todos los cuidados y protocolos Covid 19.

El próximo lunes 28 de febrero será el último show de "Únicos", a las 23 en un show “con mucho ritmo y mucha emoción” en el Casino Uthgra Sasso, Av. De los Trabajadores 3545, acompañando a los turistas y marplatenses que se acercan a pasar un buen momento con amigos y familia con los mejores slots, los paños y una barra con la mejor coctelería.

El show consiste en algunas interpretaciones por parte de la participante de La Voz Argentina en solitario, para luego confluir en una serie de duetos con su padre, de temas que recorrerán clásicos nacionales e internacionales de la música mundial. También forma parte del show la bailarina Ayelén Garavaglia quien desplega toda su destreza a través del gran salón.

“He sido muy feliz de festejar mis cuatro décadas de trayectoria en una ciudad que me ha dado mucho y junto a mi hija, en un show con el que acompañamos y divertimos a quienes visitaron el Casino, como sucede en los grandes espacios de juego del mundo”, afirmó el humorista