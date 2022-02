Luis Otero anunció su vuelta a la TV 

El histórico conductor de El Trece, Luis Otero, anunció su regreso a la televisión y a los noticieros con una emotiva sorpresa en Telenoche.

“Queremos contarles algo lindo”, adelantó Diego Leuco cerca de las 21. “Porque cuando hay un día de intensidad periodística, hay que traer a un periodista, a un número uno”, agregó Luciana Geuna. Entonces, apareció Otero en pantalla, sonriente, que los esperaba sentado en uno de los sillones del estudio.

“Estoy volviendo a un ciclo nuevo, a un desafío nuevo, a un trabajo que ya conozco bastante, pero con un equipo espectacular que se está armando y que es para el mediodía de ElTrece”, dijo el periodista.

Tras una tanda de elogios, Otero continuó: “Tengo un orgullo tan grande... Esta nueva oportunidad no la esperaba, de ninguna manera. Porque, cuando uno se va de un lugar, por ahí la vida no te da la oportunidad de volver. Por eso, esta nueva oportunidad me agarra con unos cuantos años de profesión y con un aprendizaje enorme, por estos tres años de conocimiento intensivo de la realidad política argentina, que algún día contaremos en profundidad. Les digo que da para escribir un libro”, expresó, otra vez risueño.

En marzo del 2019, Otero se despedía de Noticiero Trece para dedicarse de lleno a su candidatura a intendente de Avellaneda.