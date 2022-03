Los torneos de Asabal vuelven con el Apertura

Una vez más, Once Unidos arranca la temporada como un candidato a ganar el título. (Fotos: Prensa Asabal)

Luego de dos años completos en donde no hubo actividad en forma continuada, el próximo fin de semana se volverá a competir oficialmente en lo que será la primera fecha del Torneo Apertura 2022. De esta manera, la Asociación Atlántica de Balonmano vuelve a tener un calendario completo de actividad, que iniciará con este certamen, continuará en la segunda mitad con el Torneo Clausura y culminará, allá por fin de año, con el Súper 4, en donde jugarán los mejores del 2022.

Almafuerte está bien armado y buscará ser protagonista.

El Apertura comenzará el 19 de marzo y se extenderá hasta el 10 de julio inclusive, tanto las Inferiores (Menores, Cadetes, Juveniles), como los Mayores. En el caso de estos últimos, el certamen de Varones contará con con 11 equipos, (Once Unidos A, Once Unidos B, Acha, Handball Norte, Banco Provincia, La Cantera, Pompeya, Almafuerte, Racing de Olavarría, Altamira de Necochea y Defensa de Tandil), en tanto que habrá seis equipos en mujeres (Once Unidos, Acha, Handball Norte, Banco Provincia, La Cantera y Racing de Olavarría).

En la primera fecha los cruces serán Almafuerte - Racing, Once Unidos B - Altamira, Banco Provincia - Unidos A, Acha - Defensa, Pompeya - La Cantera y quedará libre Handball Norte.

En 2021, Once sorprendió en la rama femenina y quiere repetir.

En las mujeres la primera jornada contará con Handball Norte - Racing, Acha - La Cantera y Banco Provincia - Once Unidos.

Como fue una constante en los últimos años, este finde también comenzará el torneo de Liga Promocional, el torneo contará con 11 equipos en la rama femenina y 6 en la masculina y se extenderá también hasta el 10 de julio. La primera fecha tendrá los duelos en varones de Handball Norte - Almafuerte, Pompeya - Acha y Mar del Plata - Talleres, en tanto que en mujeres jugarán La Cantera - Huracanes, Mar del Plata - Almafuerte, BCN - Handball Norte, Altamira - Mar de Ajo, Talleres - Pompeya y quedará libre La Cantera B.