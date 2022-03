Video: así ingresan delincuentes a una cochera y se roban una moto

Un edificio ubicado en la zona céntrica de Mar del Plata fue blanco de la delincuencia y registró el robo de una moto que se encontraba estacionada en la cochera del subsuelo.

El episodio, cuya secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad internas del lugar, se constató el miércoles a las 1.34, en la edificación de calle Lamadrid al 2400.

En las imágenes a las que tuvo acceso a 0223, se puede observar que los delincuentes acceden sin mayores problemas para dirigirse en pocos segundo al sector de la cochera. Una vez en el lugar, toman la moto y se escapan a pie, arrastrando el rodado, hasta llegar a la salida.

La dueña del vehículo facilitó el material fílmico del robo a este medio y se mostró absolutamente indignada. "Tengo mucha impotencia. La verdad que lo material no me importante pero realmente da bronca ver estas imágenes", expresó.

"Yo alquilo una cochera para ser prudente y me roban igual. No hay forma de protegerse. Pero a mí no solo me robaron la moto: me robaron la esperanza de creer en nuestro país", enfatizó la damnificada, quien confesó: "Es la primera vez que pienso en irme de acá".

A la espera de novedades en la causa, la mujer, por lo pronto, ya radicó las denuncias correspondientes en la comisaría de jurisdicción y en la compañía de seguros.