Internaron de urgencia a Enrique Pinti

Enrique Pinti fue internado en las últimas hora. De acuerdo a lo informado por su entorno, el actor de 82 añosfue trasladado al Sanatorio Otamendi tras sufrir una descompensación y le están haciendo los análisis correspondientes para determinar la gravedad de su cuadro

“Se le están realizando los estudios que no le podían hacer en la casa. Lo acompañaron su sobrina, los enfermeros que lo cuidan y su amiga Cipe”, agregaron.

Días atrás, se conoció que el creador de "Salsa Criolla" estaba transitando por una fuerte depresión debido a la soledad y a la dura situación económica que atravesaba.

En 2020, Enrique Pinti respetó a rajatabla la recomendación de que los adultos mayores no salieran de sus casas para evitar contagiarse de coronavirus. Sin embargo, durante ese periodo su diabetes avanzó mucho y eso le trajo varias complicaciones.

“Tengo muchos remedios y médicos que vienen a casa para atenderme, porque no quiero salir, y todo eso cuesta. Para no caerme en la ducha, lunes, miércoles y viernes tengo a una persona que atendió a mi hermano, que es masajista, y que la volví a llamar para que me ayude a bañarme, y hacer toda una serie de cosas”, contó en el programa radial de Fernanda Iglesias.