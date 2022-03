Después de la pelea entre Residente y J Balvin, llegaron los memes

El DJ y productor musical argentino, Bizarrap, volvió a sorprender a sus millones de seguidores con la sesión 49 que tuvo como invitado a Residente.

Los fans de ambos no tardaron en hacer viral la canción que tiene un mensaje indirecto para el cantante de reguetón colombiano, J Balvin. Como todo lo que se hace masivo en las redes, los memes acerca del tema no tardaron en aparecer.



Twitter está completamente revolucionado desde que el argentino y ex Calle 13 sacaron a la luz la Music Sessions 49 de Bizarrap. La canción que compusieron ambos artistas dura más de 8 minutos y está dividida en 3 capítulos. La controversia de la letra del tema deriva en que indirectamente se hace mención al reguetonero.





El primero de los capítulos se llama "En un lugar de la Mancha", donde René, Residente, se presenta y se muestra superior a otros colegas del ambiente discográfico. El segundo corte fue nombrado "Mis armas son mis letras", allí las "indirectas" al colombiano son prácticamente explícitas, pero a la vez no lo nombra. En esta parte de la sesión habla de "lo vacías que son las notas de los temas de reguetón".



Finalmente, en el último episodio de la sesión llamado "El caballero de los espejos", Bizarrap y Residente le declaran la guerra a J Balvin, ya que lo nombran con nombre y apellido. El puertorriqueño define al cantante colombiano como "bobolon", persona tonta que habla solo por hablar.

El desencuentro entre J Balvin y Residente se desató con las nominaciones del Latin Grammys, que tuvieron lugar a fines del 2021. El conflicto comenzó cuando el colombiano, a través de su cuenta de Twitter, intentó boicotear el evento. Según él, el género urbano o reguetonero no estaba siendo bien representado en los premios. Además, denuncio que la academia internacional no reconoce a los cantantes que se desarrollan en este tipo de música. "Les damos rating, pero no nos dan respeto", comunicó el hombre de Medellín.



A raíz de los tweets, Residente disparó en sus redes sociales contra Balvin. El puertorriqueño le dijo que "Con esa actitud le sacaba una posibilidad a muchos artistas que estaban nominados por primera vez". Además, le recrimino muchos asuntos más.