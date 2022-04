Círculo volvió a ir de mayor a menor y perdió en Viedma

Círculo no pudo aguantarlo y, con la desventaja, no tuvo reacción. (Fotos: Martín Angelini)

Le terminó quedando muy largo el segundo tiempo a Círculo. Porque el equipo de Norberto D'Angelo tuvo una buena primera mitad, de igual a igual, sin dejarse llevar por delante por Sol de Mayo. Sin embargo, en el complemento, en una jugada aislada, recibió un gol y ya no se pudo recuperar. El local fue superior con la ventaja y se impuso por 2 a 0 en la reinaguración del estadio "Albiceleste" de Viedma, por la tercera fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A.

En el regreso a su cancha después de más de un año, Sol de Mayo, frente a una buena concurrencia, salió motivado y a tomar el protagonismo del partido. Círculo sabía que el primer tramo tenía que aguantarlo, que con el correr de los minutos se iba a emparejar. Y así pasó. El local inquietó en el arranque, avisó con un buen remate de Rivadeneira que se perdió cerca y llevó el trámite cerca del área de Diego Pave. Pero ya llegando al cuarto de hora se equiparó, el "papero" se adelantó, comenzó a manejar mejor la pelota y le demostró a los de Pontirolli que, de contra lo podía lastimar. En la primera salida rápida, Enriquez no se terminó de acomodar, pero fue un llamado de atención para el dueño de casa.

Entonces, el juego se equilibró y se hizo más trabado en el medio, con dos equipos que intentaban pero no lograban romper las férreas defensas. A los 24', en la más clara para los de D'Angelo, después de un lateral, un rebote le sirvió la pelota a Luna en la medialuna, en una posición inmejorable, pero el delantero la agarró muy abajo y desperdició una chance neta. Sol de Mayo había llegado pero sin demasiado peligro, Pave respondía con eficiencia y, en el tramo final, tuvo dos que pudieron mandarlo en ventaja al vestuario. Un error defensivo lo dejó a Mena de cara al gol, intentó definir por arriba y Saín cruzó justo para despejar con la cabeza. En la última, el ingresado Siamparolli se movió bien y recibió dentro del área, tocó suave ante la salida del arquero, y cuando empezaba el festejo del gol, la pelota pegó en la base del palo del lado de adentro, caminó hacia el medio del área con tanta suerte que quedó en piernas de los defensores que alejaron el peligro.

El complemento empezó muy cortado. A los 2', Amato se tiró y tuvo que ser reemplazado por Straccia. Dos minutos después, una fuerte infracción sobre Vedda lo tuvo un rato largo en el piso. No se armaba el partido, en un córner casi lo abre Círculo, pero no entraba en ritmo. Era más el "papero", se juntaron los dos laterales, Vedda levantó, Ramírez definió de derecha, con buena dirección pero sin fuerza, y controló Mazza. Cuando era el mejor momento de la visita, llegó el tanto del local. Un centro de Elgorriaga encontró el anticipo de Rivadeneira y el dueño de casa abrió el marcador a los 12. Con el gol, Círculo se adelantó más y el "albiceleste" creció con la pelota, con mucha paciencia, la movió de un lado al otro y Elgorriaga reventó el travesaño. Enseguida, Siamparelli tuvo su chance mano a mano y Pave dejó con vida al "papero" que tenía que reaccionar.

Sin embargo, quedó muy jugado, no tuvo contención en la mitad de la cancha, Rivadeneira recibió y metió el pase largo para Mena que salió atrás de los centrales, Pave no pudo cortar afuera del área y el colombiano definió con el arco vacío para sellar el 2 a 0. Todo se le hizo demasiado cuesta arriba al equipo de D'Angelo, que le quedaba muy lejos el área de Mazza y no lograba llegar para buscar el descuento. En el cuarto de hora final, se la jugó, sumó delanteros con Arrué, Martínez y Astiz, sacó a Enriquez y los laterales, y apostó al "milagro". Pero Sol de Mayo estaba muy firme y se defendía con buena posesión de pelota, por lo que no hubo levantada posible y los puntos quedaron en Río Negro.

El próximo fin de semana, Círculo recibirá a Argentino de Monte Maiz en el "Guillermo Trama", buscando el primer triunfo de la temporada.

Síntesis

Sol de Mayo (Viedma) (2): Nicolás Maza; Maximiliano Paredes, Franco Flores, Lucas Malacarne y Fabricio Elgorriaga; Mariano Rivadeneira Lucas Argüello, Edixon Mena y Gonzalo Muscia; Fernando Valdebenito y Alberto Reyes. DT: Marcelo Pontiroli.

Cambios: PT 31' Lucas Siamparelli por Valdebenito; ST 31' Matías García por Argüello, 38' Valentín Fernández y Bruno Báez Panero por Mena y Reyes.

Círculo Deportivo (0): Diego Pave; Agustín Vilanoba, Juan Motroni y Cristian Sain; Bruno Vedda, Agustín Amato, Enzo Benítez y Gonzalo Ramírez; Raúl Pérez; Nahuel Luna e Imanol Enríquez. DT: Norberto D’Angelo.

Cambios: ST 2' Ezequiel Straccia por Amato, 11' Alejandro Avallay por Pérez y 31' Enzo Astiz, Franco Arrué y Diego Martínez por Vedda, Ramírez y Enriquez.

Goles: ST 12' Rivadeneira (SdM) y 23' Mena (SdM)

Árbitro: Juan Ignacio Nebietti, de Río Colorado.

Estadio: "Albiceleste", de Viedma.