Tïtulo y ascenso al Regional "A" para Universitario

Universitario se consagró como campeón del Regional de Clubes “B” que se disputó en su propia cancha luego de vencer en la final del torneo a Social de Junín por 3 a 1, en un muy buen partido. Además, consiguió la única plaza de ascenso para el Regional “A” del año próximo.

Es que a la final habían arribado dos buenos equipos. En ese sentido, el partido no defraudó por el juego mostrado, pero también por la emotividad que tuvo hasta el final. En el desarrollo del encuentro, costó romper el cero incluso cuando ambos tuvieron cortos a favor que no pudieron aprovechar. Recién a los 25 minutos se dio la apertura del marcador cuando el entrenador de las “Lechuzas” había modificado todo su juego ofensivo con 4 jugadoras y una de ellas, Valentina Coronel quedó de frente al arco. Con un push venció la resistencia de la arquera juninense para el 1-0. No bajaron la intensidad y ambos equipos, con sus herramientas, siguieron buscando el área rival.

En el tercer tiempo, Social empezó a presionar en búsqueda del empate y "Uni" no la estaba pasando bien. Sin embargo, en ese momento apareció Pilar Robles. La jugadora recientemente convocada para la Selección Argentina que competirá en los Suramericanos de la Juventud de Rosario, tomó la bocha por izquierda y encontró un callejón para conducir sacándose marcas de encima. Cuando ingresó al semi-círculo, definió para el 2-0. Golazo y ventaja tranquilizadora. Antes que termine el tercer cuarto, tuvo un nuevo corto el conjunto local y ahí apareció desviando junto al primer palo nuevamente Valentina Coronel para el 3-0. Las obligaciones ahora eran para Social y asumió ese protagonismo de ir a buscar un poco más arriba, incluso arriesgando en el fondo. A los 5 minutos del último cuarto, Felicitas Gil convirtió el descuento.

A partir de ahí, la emotividad se adueño de la cancha porque un gol más de la visita podría complicarlo. Tuvo que demostrar carácter también Universitario porque se quedó con dos jugadoras menos por tarjeta. Aún así tuvo el cuarto mano a mano Karen Picavia y la arquera tapo muy bien. Al sonar la chicharra, las “Lechuzas” festejaron el triunfo desenfrenadamente porque les había tocado ser campeonas en el regional del año pasado pero era fuera de la ciudad y ahora tenían toda su gente en la tribuna.

El podio lo completó Los Cardos de Tandil que superó a Remo de Azul por 2 a 0 con goles de Lucía Díaz Delfino y Aicha Tabbai, mientras que Areco RC venció a River por 1-0 (tanto de Agustina Cia) para quedarse con el 5° lugar. De todas maneras, las “millonarias” lograron mantener la plaza para la AAMH en el Regional “B” del año próximo. El partido por el 7° lugar no se disputó porque Argentino de Bahía Blanca no se presentó y, en consecuencia, la victoria le correspondió a General Belgrano por 3-0.

Resultados

Por el 7° Puesto – Argentino (BB) vs. General Belgrano 0-3 por WO

Por el 5° Puesto – River (MDP) vs. Areco RC 0-1

Por el 3° Puesto – Los Cardos (T) vs. Remo (Azul) 2-0

Por el 1° Puesto – Universitario (MDP) vs. Social (Junín) 3-1

Posiciones finales

1° Universitario (MDP)

2° Social (Junín)

3° Los Cardos (T)

4° Remo (Azul)

5° Areco RC

6° River (MDP)

7° General Belgrano

8° Argentino BB

Premios individuales

Mejor Arquera: Naiara Benítez (Universitario)

Mejor Jugadora de la Final: Pilar Robles (Universitario)

Goleadoras: Karen Picavia (Universitario) y Martina Milos (Social) 5 goles

MVP de la Final: Pilar Robles (Universitario)