Alvarado lo ganó con la fórmula que tanto lo hizo sufrir

Cuanto necesitaba Alvarado un triunfo así, con el arco en cero, sin pasar sobresaltos, sin sufrir hasta el final, reencontrándose con su gente que llegaba con bronca por lo que había pasado en el debut de Manuel Fernández en Rafaela. Y el DT cambió, desde el arquero, la línea de fondo, apostó a un doble nueve y arriesgó para quedarse con el triunfo por 3 a 0 sobre Santamarina de Tandil, sin lucir, sin brillar, con buen aprovechamiento de la pelota parada, una buena definición de Molina y sumó su tercera victoria en la Primera Nacional.

La gente, pese a los últimos resultado adversos, dijo presente, alentó y se fue festejando.

Alvarado hizo lo que tenía que hacer. No sufrió frente a un rival lleno de limitaciones y aprovechó la primera de riesgo para abrir el marcador y, a partir de ahí, manejar el partido con tranquilidad. No brilló ni mucho menos, pero ganó en confianza. Con una defensa que dio garantías, que no arriesgó más de la cuenta en la salida, con Cháves por primera vez adueñándose en soledad de la mitad de la cancha y, con la preocupación que sigue generando que Pons y Valiente, casi no tengan opciones para convertir.

En esa primera mitad, las tres jugadas de gol fueron del dueño de casa. El gol, a la salida de un córner, una serie de rebotes y una gran palomita de Francisco Mattia, atrás del punto penal, que se clavó en el ángulo y significó el desahogo para el "torito". Desde ahí, con más tranquilidad controló pero sin demasiado riesgo. Un tiro libre de Solís que se cerró y Temperini alcanzó a cachetear del ángulo, y una buena habilitación para Valiente que arrancó habilitado, quiso definir por arriba y se la dio a las manos al arquero.

Después de una lesión muscular, Matías Rodríguez volvió al equipo titular.

El primer paso estaba cumplido, la gente estaba tranquila con el resultado y, además, no pasaba sobresaltos. Pero un gol era poca diferencia y, por eso, salió al complemento buscando estirarla. Y lo hizo rápido, otra vez vía pelota parada, con otro córner desde la derecha y un anticipo fenomenal de Julián Vitale que conectó en el primero y la clavó en el segundo para sellar el 2 a 0. Ahora sí, se notó que el equipo ganó en tranquilidad, intentaron asistir a Pons que no pudo aprovechar un par de ocasiones claras y que se fue a 5' del final, aplaudido por el esfuerzo, pero aún en deuda por otro encuentro sin poder conseguir su primer gol con la camiseta albiazul.

En el juego, no pasó demasiado, siempre fue más el local que estiró la cuenta sobre el final con una buena definición de Molinas. Lo importante era ganar, y Alvarado ganó. En el resultado y en tranquilidad, de cara a lo que viene.

Síntesis

Alvarado (3): Pedro Fernández; Francisco Mattia, Julián Vitale y Franco Ledesma; Nahuel Menéndez, Matías Rodríguez, Ariel Chaves, Gonzalo Lamardo y Nazareno Solís; Facundo Pons y Mauro Valiente. DT: Manuel Fernández.

Cambios: ST 14' Leandro Vella por Rodríguez, 30' Marcos Astina y Franco Malagueño por Lamardo y Valiente, y 40' Iván Molinas por Pons.

Santamarina (Tandil) (0): Nicolás Temperini; Lucas Vallejo, Mateo Palmieri, Agustín Osinaga y Agustín Jara; Enzo Gelabert, Tobías Coppo y Guillermo Vernetti; Agustín Rojas, Guillermo Villalba y Braian Maidana. DT: Mariano González/Osvaldo Barsottini.

Cambios: ST 10' Emiliano Ghan y Ezequiel Saporitti por Rojas y Vernetti, 19' Thiago Beltrán por Maidana, y 30' Santiago Sayago y Nicolás Valerio por Vallejo Coppo.

Goles: PT 25' Mattia (A); ST 3' Vitale (A) y 47' Molinas (A).

Incidencias: No hubo.

Árbitro: Nahuel Viñas.

Estadio: "José María Minella".