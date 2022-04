Increíble: cayó a las vías cuando pasaba el tren y salió ilesa

El video de una mujer que se desmayó y cayó a las vías del tren en el momento en que la formación llegaba a la estación Belgrano Sur causó conmoción en las redes sociales. Aunque parezca increíble, la mujer resultó ilesa.

El hecho ocurrió el pasado jueves sobre la estación Independencia del Ferrocarril Belgrano Sur. La mujer que esperaba el tren se desmayó sobre las vías mientras la formación arribaba.

En el video que compartió Trenes Argentinos puede verse como la mujer cae en medio de las formaciones. Fue rescatada por el personal de seguridad del lugar y luego fue trasladada al hospital Alberto Balestrini. Y aunque parezca increíble, fue dada de alta y se encuentra en buen estado de salud.

"Me bajó la presión y me desvanecí. Traté de pedir ayuda a la persona que tenía adelante, pero no llegué", contó Candela, la protagonista del video.

En declaraciones al canal C5N, la joven dijo que en ningún momento recuerda la llegada del tren, ni tampoco el tremendo golpe que se dio.

"Fue un episodio increíble. Me bajó la presión y me desmayé. Por eso se ve en el video que voy tambaleando hasta que caigo. Lo veo y no lo puedo creer. Recuerdo haberle dicho a un señor Ayúdeme, me siento mal, y luego me vi tirada en el piso con mucha gente alrededor. Qué pasó en el medio, no sé. Lo vi en el video", relató Candela.