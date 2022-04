Y un día, San Lorenzo recuperó la sonrisa

San Lorenzo consiguió su segunda victoria en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer de visitante a Unión de Santa Fe 2 a 1, en partido de la undécima fecha de la zona 1. Los goles del "Ciclón", en el segundo partido de Fernando Berón como entrenador interino tras la salida de Pedro Troglio, los marcó el central Federico Gattoni, ambos de cabeza. Leonel Bucca logró el descuento del "Tatengue".

Berón dispuso una línea de cinco en el fondo con tres centrales (Gastón Hernández, Federico Gattoni y Cristian Zapata), el debut del "Sub 20" Agustín Giay como carrilero derecho y Nicolás Fernández Mercau por la izquierda. Mientras que Gustavo Munúa, el técnico local, apostó por la formación titular que le viene dando buenos resultados tanto en la Copa de la LPF como en la Sudamericana.

Para eludir el buen manejo de pelota de Unión, San Lorenzo apostaba a un juego largo, con pelotazos y salidas rápidas de los carrileros. A los 7', en un tiro de esquina, Gattoni se tiró de tijera y puso el 1 a 0 en favor del equipo azulgrana. El tanto acrecentó la timidez y las dudas de Unión, que no lograba lastimar a San Lorenzo ni poner en aprietos a Sebastián Torrico. Al promediar la etapa, como nota de color, el árbitro Andrés Merlos informó a los capitanes y técnicos que no funcionaba la comunicación entre la terna arbitral y el VAR, por lo que se volvía a la vieja usanza, aunque el desperfecto duró sólo unos minutos. Ante el control de San Lorenzo, Munúa dio la orden de abrir la cancha con los laterales y González, pero los de Boedo estaban muy bien parados y los locales navegaban en la insipidez. San Lorenzo, siempre haciendo bien los relevos y cubriendo los espacios, fue un equipo muy ordenado, solidario y bien parado.

Unión mantuvo el control de la pelota al inicio del complemento, mientras el visitante apretó bien las líneas y mantuvo a Torrico libre de todo peligro. Y esperó con paciencia su momento. A los 28' y en un tiro libre desde la izquierda muy bien ejecutado por Ezequiel Cerutti, Gattoni fue a buscar la pelota con mucha potencia y la puso al lado del primer palo del arco de Mele. Fue el primer doblete del central en un encuentro de primera división. Munúa realizó los cinco cambios para buscar profundidad, una situación que lo perjudicó cuando González, ya vendido al Orlando City de la MLS de Estados Unidos, se retiró lesionado en su rodilla. El esfuerzo le alcanzó a Unión para el descuento de Bucca, luego de un fallo de Zapata. Ya era tarde: San Lorenzo volvió a ganar después de cinco fechas. Y el "Tate" perdió terreno en su pelea por meterse entre los cuatro clasificados de la zona.

Síntesis

Unión de Santa Fe (1): Santiago Mele; Brian Blasi, Emanuel Brítez, Diego Polenta y Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Juan Nardoni, Juan Portillo y Gastón González; Mariano Peralta Bauer y Mauro Luna Diale. DT: Gustavo Munúa.

San Lorenzo (2): Sebastián Torrico; Agustín Giay, Gastón Hernández; Federico Gattoni, Cristian Zapata y Nicolás Fernández Mercau; Siro Rosané, Jalil Elías, Agustín Martegani; Ezequiel Cerutti y Adam Bareiro. DT: Fernando Berón.

Goles: PT 7' Gattoni (SL); ST 28' Gattoni (SL) y 49' Bucca (U)

Cambios: ST 0' Nicolás Blandi por Bareiro (SL), 16' Matías Gallegos por Luna Diale (U), Kevin Zenón por Nardoni (U) y Enzo Roldán por Machuca (U), 18' Francisco Perruzzi por Rosané (SL) y Ezequiel Herrera por Giay (SL), 22' Malcom Braida por Martegani (SL), 26' Leonel Bucca por Peralta Bauer (U) y Daniel Juárez por Blasi (U), 38' Cristian Barrios por Cerutti (SL) .

Incidencia: ST 30' Unión se quedó con diez jugadores por la lesión de González cuando ya no tenía cambios.

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio "15 de Abril"