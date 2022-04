Denuncian que Textilana en un año echó a unos 50 trabajadores

Trabajadores de la fábrica “Textilana”, de ruta 88 y Puán, denuncian que la firma despidió en el último año a unos 50 empleados -en su mayoría mujeres- situación que genera un clima enrarecido y de extrema tensión ya que advierten, se han vuelto afectadas mujeres que son sostén de familia, de excelente legajo y de varios años de antigüedad.

“Digo que son 50 despidos a grosso modo pero en los últimos doce meses puede que haya habido más, porque la empresa tiene un plan de despidos masivos, para reducir y renovar el personal. La semana pasada echaron a una trabajadora de 14 años de antigüedad sin motivo alguno”, expresó María Demateis, delegada gremial de la Comisión Interna de “Textilana”.

En declaraciones a 0223, Demateis explicó que esta situación irregular ocurre “desde la implementación en 2019 de un sistema de producción toyotista, de polifuncionalidad de tareas, en el que una compañera tiene que hacer 4 o 5 tareas diferentes. Eso implica que algunas entren una hora antes para poder llegar a la productividad o no van al baño o se toman menos minutos de descanso. Esto sin embargo, hace que la empresa exija más y como no llegan a esos objetivos, reduzca el personal”, señaló.

Denuncian que los despidos se dan de manera sistemática en la textil de Mauro Sergio. Foto archivo:0223

Por otra parte, la dirigente contó que también algunas empleadas se quedan en la calle luego de reincorporarse tras una enfermedad o lesión. “Vuelven por ART y las despiden y terminan haciendo arreglos por miserables pesos y se los pagan en 6 o 7 cuotas y sin indexación por lo que la antigüedad se les termina yendo por la inflación”, razonó.

“Este sistema de producción toyotista ya lo hemos denunciado y después de mucha lucha tuvimos dictamen en el Ministerio de Trabajo de Nacion, que confirmó que constituye violencia laboral. Pero aún en el Ministerio de Trabajo de la Provincia no nos dan la oportunidad de debatir este convenio”, reclamó Demateis.

Y agregó: “En Mar el Plata no falta la mano de obra, que está muy buen calificada. Y hay muchas textiles que pagan comisiones terribles y muchas compañeras terminan en talleres clandestinos donde terciarizan. Y otras directamente ofrecen un blanqueo de 4 horas y las 4 restantes en negro. Cunado dicen que no consiguen trabajadores es mentira. Textilana no hace eso pero las grandes marcas de sweters terciarizan todo, pagando dos mangos”.