La Zona B se roba la atención de la sexta fecha

Se juega la sexta fecha del Torneo "Roberto Crespo" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol, y lo mejor, en la previa, estará en la Zona B, donde los dos punteros tendrán paradas bravas ante sus escoltas. Kimberley recibirá al duro Deportivo Norte, mientras que Atlético Mar del Plata no la tendrá mucho más sencillo frente a Quilmes. En la Zona A, el líder Banfield pone en juego la punta frente a Cadetes.

Programa de partidos

Cancha: Deportivo Norte

15:30hs, El Cañón vs Argentinos del Sud (Miranda, Avero y Rúa)

Cancha: River

15:30hs, River vs Peñarol (Campagnoli, Cajal y Costanzo)

Cancha: General Mitre

15:30hs, Los Andes vs Nación (Araujo, Óngaro y Ramos)

Cancha: Banfield

15:30hs, Banfield vs Cadetes (Mustafá, Ruíz Díaz y García González)

Cancha: Independiente

15:30hs, Independiente vs General Urquiza (Rojas, Lunegro y Oliver)

Cancha: Boca

15:30hs, Boca vs Círculo Deportivo (Funes, M. Núñez y Galante)

Cancha: Talleres

15:30hs, Talleres vs San José (Millas, López y Gutiérrez)

Cancha: Mar del Plata

15:30hs, Mar del Plata vs Quilmes (Debrina, Gómez y Ordóñez)

Cancha: Al Ver Verás

15:30hs, Al Ver Verás vs San Isidro (Nuesch, Ghiglione y Ferreyra)

Cancha: Chapadmalal

15:30hs, Chapadmalal vs Alvarado (Cingolani, Luxen y Monsalves)

Cancha: San Lorenzo

15:30hs, San Lorenzo vs Racing (Contreras, Arrendazzi y Montero)

Cancha: Once Unidos

15:30hs, Once Unidos vs Libertad (Silva, Foschi y Díaz Ruíz)

Cancha: Kimberley

15:30hs, Kimberley vs Deportivo Norte (Abboud, H. García y Zagaglia)

Cancha: Libertad

15:30hs, Huracán vs General Mitre (Baquero, González y L. Paniagua)