Boca lo cocinó a fuego lento y se llevó el primer punto

Se le fue acabando la nafta a Peñarol. Comenzó mejor, parecía que podía manejar el encuentro, pero nunca supo sacar una diferencia que le dé tranquilidad y con el correr de los minutos, Boca empezó a dominar a partir del trabajo de Camacho Vargas (la figura de la noche con 20 puntos y 12 rebotes) y la conducción de Vildoza (18 y 5 asistencias), lo rompió antes en el desarrollo y después en el marcador para imponerse por 81 a 70 en el Polideportivo "Islas Malvinas", llevarse el primer punto de la serie de cuartos de final y "robarse" la ventaja de localía para poder definirlo en "La Bombonerita". El domingo, el segundo chico.

Después de un comienzo errático de los dos lados, Peñarol abrió el partido con un triple de Buemo cuando habían pasado 2'25" con el marcador en blanco. A Boca le costaba poder encontrar buenos tiros y el local tenía en la mano del alero la carta de gol (11 puntos en el cuarto, 3 de 5 en triples), que metió dos "bombas" seguidas para sacar una máxima de 10: 14-4. Sin embargo, pese a defender bien, el local se relajó, perdió dos pelotas seguidas, Boca lo aprovechó, las terminó en puntos, y en la siguiente Caballero rompió desde el perímetro para, en un abrir y cerrar de ojos, ponerse a 1 (14-13) con un parcial de 14-13. El "milrayitas" trató de tomar el control del juego nuevamente pero no se pudo alejar y Buendía, desde 10 metros, la "clavó" sobre la chicharra para llegar al descanso 21-20.

El segundo parcial fue un calco del primero. Arranque dubitativo de ambos, hasta que Lockett rompió el cero después de 2.05 sin gritos. La única diferencia fue que García y Ramella, que en el cuarto inicial no lo frenaron, apenas vieron cosas que no les gustaron pidieron tiempo muerto para que no se les alejen. El DT visitante veía que su equipo no funcionaba en ataque y trató de corregir, Ramella notó que después tomar una buena ventaja de 8 (32-24), en un minuto Boca se le puso a dos y también detuvo el envión. Siempre pareció que Peñarol podía tomar distancia, pero no lo sostuvo, Camacho Vargas se adueñó de los ataques "xeneizes", hizo mucho daño en la pintura (16 puntos y 6 rebotes en la mitad) y lo volvió a dejar a uno (41-40) para que quede todo abierto de cara al complemento.

La vuelta de los vestuarios mostró la peor cara de Peñarol, un equipo sin ideas, ni claridad para atacar, nervioso, que en 3' se llenó de faltas, Buemo y Monacchi se tuvieron que sentar con 4 personales, no supo como llegar al gol y Boca fue lo contrario, tranquilidad para mover la pelota, siempre dar un pase más y metioó un parcial de 10-3 en 4.27 para ponerse 46-51 y obligar el tiempo muerto de Ramella. Camacho seguía dominando y se tiraba encima de Lockett que no lo podía tocar, y de ahí asistía a sus compañeros. Por suerte para el "milrayitas", la visita no supo aprovechar que el dueño de casa se equivocó mucho y dejó pasar la chance de cortarse. Y con poco, Peña se mantuvo en juego y lo igualó en 54 a 1.24 para el cierre. Sin Camacho Vargas en la cancha, igual pudo mantener una leve ventaja y llegaron a los 10 finales un doble arriba los de Capital Federal: 55-57.

Cuando lo empató de la mano de Glass en el primer ataque del último cuarto, parecía que todo podía mejorar para el local, pero la realidad es que le costó mucho en defensa y erró mucho del otro lado. Lo positivo es que Boca, otra vez, no estuvo fino para quebrar el juego. Peña pasó de la alegría por un triple de Sansimoni que lo dejó a dos (60-62) a la preocupación por la cuarta falta de Lockett, con más de 6' por jugar. Y a eso le sumó un doble y falta tras otra gran acción de Camacho Vargas, que sacó de partido por 5 a Monacchi. Boca tomó una distancia de 9 (60-69) que, por lo que se había visto en el último tramo del juego, parecía definitoria. Con el empuje de su gente y un par de defensas, Peña se ilusionó, pero un triple de Marín que no entró empezó a sepultar sus ilusiones. Y ya no hubo lugar para remontadas, Boca fue sereno y lo cerró sin problemas por 81 a 70 para tomar ventaja en la serie, arrebatar la localía y complicar el panorama para el "milrayitas" que deberá ganar sí o sí el domingo para llegar con alguna esperanza a los choques en La Bombonerita.

Síntesis

Peñarol (70): Bruno Sansimoni 7, Carlos Buemo 13, Tomás Monacchi 2 (x), Phillip Lockett 17 y Tevin Glass 5 (FI); Joaquín Valinotti 10, Willie Thornton 13, Federico Marín 3, Nicolás Franco 0 y Facundo Tolosa 0. DT: Leandro Ramella.

Boca (81): Leandro Vildoza 18, Leonel Schattmann 0, Federico Aguerre 9, Eloy Camacho Vargas 20 y Joseph Ávila 11 (FI); Tomás Caballero 3, Carlos Buendía 5, Adrián Bocccia 8 y Kevin Hernández 7. DT: Gonzalo García.

Parciales: 21-20, 41-40 y 55-57.

Árbitros: P.Estévez, R.Castillo y M.Cáceres.

Estadio: Polideportivo "Islas Malvinas".