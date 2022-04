Una hora más de clase: Suteba apoya la medida, pero pide precisiones

Desde el Suteba General Pueyrredon se mostraron a favor de agregar una hora más por día en el dictado de clases de las escuelas primarias del país aunque plantearon algunas dudas sobre cómo se llevará a cabo debido a la falta de precisiones que hasta el momento hay sobre el tema.

Este martes el ministro de educación de Nación, Jaime Perczyk, anunció que a partir de este año la Argentina pasará de tener 720 horas de clases por año a 950; es decir, el equivalente a 38 días más de clase pero aclaró que cada una de las provincias deberá decidir cómo se implementará esta extensión y la forma.

En ese marco, el titular de la seccional local del Suteba, Gustavo Santos Ibáñez, afirmó a 0223 que la extensión del ciclo escolar "esta dentro de la Ley Nacional de Educación y es un planteo que venía haciendo desde el estado nacional en su momento y a nivel nacional los sindicatos avalábamos porque veíamos la necesidad que el estado fortalezca la calidad educativa".

En esa línea, adelantó que la Ctera "pidió una reunión urgente con el gobierno nacional para tener los pormenores" del proyecto , "que salió en los medios pero que nosotros no tenemos mayor precisión". "Cuando uno se entera de este tipo de iniciativas, se pregunta, ¿cómo, con qué recursos, son todas las provincias y distritos iguales para implementar esta medida o va haber un plazo de adecuación?. ¿Los 24 ministros de Educación de las provincias lo van a avalar?. Esto es lo que todavía se está discutiendo en el Consejo Federal de Educación y es lo que la Ctera quiere pedir", argumentó.

Santos Ibáñez se mostró de acuerdo con agregar una hora más de clases en la primaria. Foto:0223

Santos Ibáñez remarcó que aún no hay novedades sobre qué tratarán los contenidos educativos porque "nos vamos a enterar cuando se dé esa reunión porque no han sido explícitos los funcionarios", pero insistió en que "la idea no es traída de los pelos, no es nada nuevo y figura como un derecho en la Ley Nacional de Educación. Lo que hay que discutir es su implementación y su gradualidad".

"Hemos dicho que el sistema educativo argentino debe ingresar en una etapa de extensión de la jornada educativa pero para eso se necesitan recursos, presupuestos específicos, más docentes y que las provincias, incluida Caba, se sume a un proyecto nacional educativo".

En ese análisis no descartó que la aplicación de esta propuesta requiera cambios en infraestructura. "Hoy tenemos escuelas secundarias que funcionan en edificios de primarias. Lo primero que habría que hacer es resolver esa situación para pensar en un nuevo sistema que extienda la jornada escolar. No obstante estos tiempos son auspiciosos: durante el gobierno de (María Eugenia) Vidal no se construyó una sola escuela en la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Kicillof hasta el día de hoy ha construido 59 escuelas. Es auspicioso pero falta mucho más", evaluó.

Hasta el momento, trascendió que el Ministerio de Educación maneja cuatro alternativas para ejecutar el plan: agregar una hora antes en el turno mañana y una hora después en el turno tarde; sumar media hora antes y media hora después en cada turno; dar clases los sábados y mantener las 4 horas diarias de lunes a viernes; o que cada provincia construya otro diseño de horario que garantice un mínimo de 25 horas de clase semanal.