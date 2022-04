Universitario se metió en las semis del Regional de Clubes "B"

Finalizó la fase regular del Campeonato Regional de Clubes “B” que se disputa en la cancha del Club Universitario y donde el local alcanzó esta tarde la clasificación a las semifinales. Por su parte, el otro representante local, River, jugará por el quinto puesto.

En el primer cruce del día para las “Lechuzas”; se dio un entretenido partido ante Los Cardos de Tandil. Las dirigidas por Diego Marziali dieron un gran paso hacia la clasificación imponiéndose por 4 a 2 con dos goles de Milagros Pascual y los restantes de Pilar Robles y Yanina Saud.

Ya en el segundo turno se cruzaron con Areco Rugby Club para cerrar la instancia con otra victoria por 2-0 para asegurarse además, el primer puesto del grupo. Los goles de este encuentro fueron de Karen Picavia y Pilar Robles. De esta manera, el sábado a las 16 se cruzarán con Remo de Azul que fue segundo en el otro grupo por un lugar en la final.

River, por su parte, en el último partido de la fase regular pudo encontrar su primer triunfo del certamen. De todas maneras, no le fue sencillo porque venció a General Belgrano por 3 a 2 gracias a los goles de Candela Medina, Casandra Cisneros y Maira Cariaga Ercoreca. Las anotaciones de la visita fueron de Camila Graciano y Camila Corvalán. Las “millonarias” irán por la reclasificación del 5° al 8° puesto a las 10 de la mañana frente a Argentino de Bahía Blanca buscando aprovechar el envión anímico del triunfo.

Resultados

Areco RC vs. Argentino (BB) 3-2

Los Cardos (T) vs. Universitario (MDP) 2-4

River (MDP) vs. Gral. Belgrano 3-2

Remo (A) vs. Social (J) 1-3

Universitario (MDP) vs. Areco RC 2-0

Los Cardos (T) vs. Argentino (BB) 2-0

Posiciones Finales

Zona “A”: 1° Social (Junin) 9 ptos, 2° Remo (Azul) 6 ptos, 3° River 3 ptos y 4° General Belgrano 0 ptos

Zona “B”: 1° Universitario 9 ptos, 2° Los Cardos (T) 6 ptos, 3° Areco RC 3 ptos y 4° Argentino (BB) 0 ptos.

Cronograma – Sábado

10 hs. Reclasificación 5° al 8° Puesto – River (MDP) vs. Argentino (BB)

12 hs. Reclasificación 5° al 8° Puesto – Areco RC vs. General Belgrano

14 hs. Semifinales – Social (Junín) vs. Los Cardos (T)

16 hs. Semifinales – Universitario (MDP) vs. Remo (A)