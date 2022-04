Universitario está en la final: las "lechuzas" van por el título

Se desarrollaron esta tarde las semifinales del Campeonato Regional de Clubes “B” de Hockey Femenino que se está jugando en la cancha de Universitario. El dueño de casa y Social de Junín, ganaron ampliamente sus partidos y serán los protagonistas del partido decisivo el domingo desde las 15. Además, River ganó su duelo de reclasificación e irá por el quinto puesto.

Los dos partidos semifinales tuvieron una alta efectividad que permitió resultados abultados. En primer término, Social Junín venció por 4 a 0 a Los Cardos de Tandil con todos los goles a través del córner corto. Las goleadoras fueron María Pilar Bertone, Aldana Marcilla -2- y María Chiavasco.

Después llegó el turno de las “Lechuzas” que superaron a Remo de Azul por 5 a 1. En el amanecer del partido, Yanina Saud puso en ventaja a las locales y antes del final del primer cuarto, Agostina Milos de corto le dio el empate a la visita. A partir de ahí, Universitario empezó a encontrar primero el control de la bocha y luego la efectividad. Rocío Soberón anotó el segundo y después marcaron Valentina Lezcano, Lucía Soberón y Karen Picavia para cerrar el marcador. De esta manera, ambos se cruzarán mañana en la final, mientras que Remo y Los Cardos tendrán que medirse por el tercer puesto.

En cuanto a los representantes de Mar del Plata, River le ganó temprano por 3 a 1 a General Belgrano (goles de Julieta Bazán Antonich, Maia Villalba Balbuena y Maira Cariaga Ercoreca) hilvanando su segundo triunfo de manera consecutiva para ganarse el derecho a jugar por el quinto puesto ante Areco RC que en la otra semifinal de reclasificación le ganó a Argentino de Bahía Blanca por 2-0.

Resultados

Semifinal Reclasificación – River (MDP) vs. Argentino (BB) 3-1

Semifinal Reclasificación – Areco RC vs. Gral. Belgrano 2-0

Semifinal – Social (Junín) vs. Los Cardos (T) 4-0

Semifinal – Universitario (MDP) vs. Remo (Azul) 5-1

Cronograma – Domingo 10 de abril

9 hs. – Por el 7° Puesto – Argentino (BB) vs. General Belgrano

11 hs. – Por el 5° Puesto – River (MDP) vs. Areco RC

13 hs. – Por el 3° Puesto – Los Cardos (T) vs. Remo (A)

15 hs. – Por el 1° Puesto – Universitario (MDP) vs. Social (Junín)