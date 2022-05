El “Chino” Darín habló sobre su novia Úrsula Corberó y su video se volvió viral. Las románticas declaraciones del actor se dieron hace más de una semana, más precisamente el 1º de mayo en los premios Platino 2022, pero el video recién se volvió viral estas últimas horas. Darín y Corberó mantienen una relación de hace más de cinco años.

"Estoy muy feliz de estar aquí", empieza el actor en una entrevista refiriéndose a Madrid, lugar donde se celebraron los premios. A lo que el periodista le pregunta "¿Qué es lo que más te gusta de aquí?". "¿De España? Mi mujer", respondió contundentemente.

"¿Cómo la definirías? ¿La mejor de todas?", preguntó el cronista. "No la definiría, me parece que si la defino la limito", respondió el actor.

Finalmente, el Chino Darín se refirió sobre el término "mi mujer" que había utilizado al principio de la entrevista: "Mi posesivo por ahí no está bueno, pero me estaban preguntando puntualmente a mí qué era lo que más me gustaba. 'Mi compañera', 'Úrsula', podemos llamarla de un montón de maneras".

Las redes sociales explotaron por los románticos dichos del actor sobre Úrsula Corberó y desataron una oleada de Tweets en favor de Darín: "El Chino Darín diciendo,sobre Úrsula, si LA DEFINO LA LIMITO. Ya está, se rompió el romanticómetro. Todo bien hace ese hombre.", "QUE HOMBRE el chino darín", "Todas queremos un Chino Darín en nuestras vidas", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.