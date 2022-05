Despidos en una hamburguesería: ahora la empresa ofrece echar a la mitad y reducir la jornada laboral

La primera audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, arrojó novedades acerca del conflicto que mantiene en vilo el destino laboral de 8 trabajadores de la fábrica de hamburguesas Estancia Los Robles, de unos 20 años de antigüedad, que podrían quedar en la calle y cobrar sus indemnizaciones a 3 años. Ahora las partes deberán dirimir la cuestión en la próxima audiencia, a realizarse este jueves.

En la puerta del establecimiento de Irala al 5800, Diego Bruna, titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia de Buenos Aires (Stiaba), anunció que tras el encuentro en el Ministerio de Trabajo, los apoderados de la fábrica "quiere descomprimir pero con la gente trabajando, por lo cual, ofreció despedir a 4 mientras que los otros 4 se les reduciría la carga horaria. Esto fue llevado a una asamblea y ellos son los que tomarán la decisión", expresó en declaraciones a 0223.

Diego Bruna, titular del Stiaba. Foto:0223

Por otra parte, planteó que además cuesta resolver la forma de pago de la indemnización. "La empresa pidió pagar en 36 cuotas y en eso no nos ponemos de acuerdo. No decimos de pagar en una sola vez pero si saber más cómo lo pagarían. Así cómo va a ser el programa de ejecución de puesta en marcha de la fábrica. Hoy nos encontramos con un propietario directo que no se hace presente y un capitalista, cómo dicen ellos, que es el que quiere poner el dinero pero con este conflicto, dicen que no quieren accionar mas", completó.

Hace 20 días la empresa de elaboración de hamburguesas de pollo, pescado y verdura, decidió realizar una reestructuración de personal y despedir a ocho de los 24 trabajadores que hay en la planta. Al tomar conocimiento de la medida, los trabajadores acudieron al sindicato para tratar de evitar la cesantía, hasta el momento, sin éxito.