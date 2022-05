Argentinos lo empató con 10 y sacó a Estudiantes por penales

Argentinos Juniors eliminó a Estudiantes en La Plata al imponerse por 4 a 3 en la definición por penales y es semifinalista de la Copa de la Liga Profesional, luego de igualar 1 a 1 en los noventa minutos regulares. Los goles los marcaron Mauro Boselli en la primera etapa y Fausto Vera en el complemento. El “Pincha” ahora apuntará a seguir en la Copa Libertadores y Argentinos intentará llegar a la final de la competencia local.

Argentinos jugó el primer tiempo que pensó en la semana, manejó la pelota, jugó en el campo rival y dominó el desarrollo, pero careció de profundidad y solo insinuó generar peligro. Estudiantes corrió detrás de la pelota, no pudo presionar alto como lo había pensado y sufrió con los intentos se Gabriel Florentín y Tiago Nuss por derecha. Sus delanteros no pudieron entrar en juego. Los de Milito insinuaron pero no agredieron ni generaron situaciones de riesgo ante el arco de Mariano Andújar. La primera ocasión de gol del partido llegó y fue para el local, cuando a los 31 minutos el rionegrino Gustavo Del Prete armó una jugada por la izquierda, lanzó el centro atrás, la tomó el uruguayo Manuel Castro y sacó Lucas Villalba cuando la pelota tenia destino de gol. La continuidad del juego siguió con un lateral de Leonardo Godoy al área, hubo un rechazo en las alturas, Fernando Zuqui en el borde del área la metió de cabeza y Boselli apareció entre los dos centrales para definir de primera ante la salida desesperada de Federico Lanzillota, que no pudo evitar el 1 a 0.

En el complemento tuvo más intensidad y situaciones sobre los arcos. A los nueve minutos Boselli cabeceó desviado y en la contra Nuss remató alto, cara a cara con Andújar. Y a los 11 minutos Argentinos se quedó con uno menos por expulsión de Matías Galarza y Estudiantes nunca se pudo acomodar al hombre de más. Milito cambió con las variantes y complicó con el ingreso de Nicolás Reniero, que en su primera intervención exigió a Andújar y entre el arquero y el palo evitaron la caída. Pero en el consecuente córner que ejecutó Florentín la pelota le cayó a Vera, que de volea consiguió la igualdad rematando entre varios defensores estudiantiles dentro del área. A los 31 minutos hubo una intervención del VAR por un aparente penal de Andújar a Avalos, pero el atacante paraguayo arrancó la jugada en offside. Sobre el final tuvo una Boselli y otra David Zalazar que tapó Andújar. Llegaron los penales y ahí el conjunto de La Paternal fue más eficaz.

Síntesis

Estudiantes (1) (3): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Más: Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Gustavo Del Prete; Mauro Boselli y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Cambios: ST 17' Matías Pellegrini por Del Prete, 38' Brian Orosco por Castro y 52' Jorge Morel por Rodríguez.

Argentinos Juniors (1) (4): Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén y Lucas Villalba; Thiago Nuss, Gabriel Florentín, Matías Galarza, Gabriel Carabajal, Fausto Vera y Mariano Bíttolo; Gabriel Avalos. DT: Gabriel Milito.

Cambios: ST 17' Nicolás Reniero y David Zalazar por Carabajal y Bittolo, 30' Luciano Sánchez por Nuss y 45' Enzo Kalinski por Florentín.

Goles: PT 32' Boselli (E); ST 20' Vera (A)

Incidencias: ST 11' expulsado Galarza (A)

Definición por penales: por Estudiantes convirtieron Boselli, Diaz y Orosco; Zuqui remató desviado y Lanzilotta le atajó a Morel; en Argentinos marcaron Torrén, Ávalos, Zalazar y Vera. Reniero lo tiró por arriba del travesaño.

Estadio: "UNO Jorge Luis Hirschi)

Árbitro: Fernando Echenique.