Mar del Plata recibe dos grandes eventos de pádel

Demostrando toda su estirpe, su rica historia y evidenciando un gran presente, Mar del Plata “tira la casa por la ventana” en materia de pádel con la realización de dos eventos multitudinarios, necesarios y acorde a la mística padelera de la ciudad.

Del 19 al 22 de este mes en el Club “San Remo” (Avenida Antártida Argentina 4326), se llevará a cabo la decimotercera fecha del Circuito APA/AJPP que otorgará 3.000 puntos y una dotación económica de 1.000.000 de pesos en premios. La máxima expresión que hoy se puede vivir en Argentina, más allá de una migración permanente de jugadores argentinos que siguen nutriendo los principales circuitos mundiales, se concretará en Mar del Plata con la organización integral de Ariel Echegorría. Allí estarán los principales exponentes del pádel nacional profesional, luego de atravesar torneos de importancia como los que se han realizado recientemente en La Rioja, General Pico (La Pampa) y Morteros en Córdoba. Obvio que una decena de jugadores de Mar del Plata, formarán parte de esta fecha puntuable ingresando en diversas fases de la competencia.

Posteriormente a este certamen, el de mayor puntaje en estos momentos en Argentina, los pibes tendrán su fiesta. Del 27 al 29 de mayo se concretará la tercera fecha de los Selectivos Nacionales de menores organizados por la entidad madre de este deporte: la Asociación Pádel Argentino (APA). Luego de las exitosas fechas efectuadas en Córdoba y Mendoza, Mar del Plata, después de muchos años, recibe a un número aproximado a las 200 parejas de todo el país. Chicos de las categorías SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 18 jugarán en el Complejo “San Remo” como epicentro más el aporte de otros clubes de la ciudad. Allí también Ariel Echegorría formará parte de la organización conjuntamente con APA.