Se juega la octava del Torneo Oficial

El Torneo Oficial Femenino de Hockey tiene programada su octava fecha del calendario con partidos que se desarrollarán para las Líneas “A” y “B”, íntegramente el sábado proponiendo duros cruces. La Línea "C", en tanto desdoblará los partidos entre sábado y domingo.

El líder del certamen, Universitario, tendrá que recibir en su Villa Deportiva al siempre difícil CUDS que está a 5 unidades de su rival con un partido menos por lo que puede ser la oportunidad de meterse de lleno en la discusión. En el Sintético Panamericano, con televisación a través del canal de YouTube de la AAMH, IDRA que se ha transformado en uno de los escoltas, se medirá con el regular Trinity que a pesar de no poder sostener su invicto está haciendo una buena campaña y podría superar a su rival si logra la victoria.

Mar del Plata Club, con un duelo menos también, quiere treparse a la cima y tendrá un duro partido ante Banco Provincia que había comenzado muy bien el año pero luego de un impass, volvió al triunfo y está prendido en la lucha de arriba. El desafío de enfrentar al campeón, es un aliciente más. Los cuatro equipos que están en las últimas posiciones de la tabla, se cruzarán entre si porque Once Unidos recibirá a Del Valle de Necochea, mientras que Sporting en la Villa Marista será anfitrión de IAE Club.

En la Línea “B”, Biguá se consolida como puntero y ha sacado 4 puntos de ventaja. Como único invicto en el año para la divisional, este sábado recibirá a CET de Pinamar que ha tenido una campaña irregular hasta el momento (4 triunfos y 3 derrotas). Detrás, aparece CUDS “B” de la mano de Karina Pagnussat que tendrá que enfrentarse como local con River para tratar de mantenerse en ese puesto de privilegio que supo arrebatarle en la última fecha a Polideportivo Villa Gesell. Justamente las geselinas tendrán un cruce muy exigente ante un Sporting “B” que está sólo un punto por debajo. La lista de partidos la completan Campo de Pato recibiendo en Balcarce a Mar del Plata Club “B” y en un duelo de necesitados, Libertad enfrentándose con Náutico en el CMH.

Como suele suceder, la Línea “C” desdoblará su actividad entre sábado y domingo. IAE Club “B” se consolidó como puntero sacando 5 unidades y tendrá que jugar en la segunda jornada ante Miramar. Detrás pugnan por el segundo puesto Talleres e IDRA “B” que tendrán que enfrentarse entre sí el domingo en el CMH. Los duelos del sábado serán la visita de MDQ 06 Hockey Club a Comercial buscando meterse en la lucha de arriba y Banco Provincia “B” será local de Pueyrredón.

Cronograma – Fecha 8

Línea “A” (Todos los partidos a las 16.30 del sábado)

En EPH – IDRA vs. Trinity

En Mar del Plata Club – Mar del Plata Club vs. Banco Provincia

En Once Unidos – Once Unidos vs. Del Valle (N)

En Villa Marista – Sporting vs. IAE Club

En Universitario – Universitario vs. CUDS

Línea “B” (Todos los partidos a las 16.30 del sábado)

En Biguá – Biguá vs. CET (Pinamar)

En CMH 2 – Libertad vs. Náutico

En Balcarce – Campo de Pato vs. Mar del Plata Club “B”

En Pinamar – Polideportivo Villa Gesell vs. Sporting “B”

En La Josefa – CUDS “B” vs. River

Línea “C”

Sábado 14/5 – 15 hs. – En Banco Provincia – Banco Provincia “B” vs. Pueyrredón

Sábado 14/5 – 15 hs. – EPH – Comercial vs. MDQ 06 HC

Domingo 15/5 – 15 hs. – En Banco Provincia – IAE Club “B” vs. Miramar

Domingo 15/5 – 16.30 hs. – En CMH 1 – Talleres vs. IDRA “B”