IDRA alcanzó a Universitario en la cima del Oficial

El cierre de la primera rueda en el Torneo Oficial Femenino augura un segundo tramo de la fase inicial que será realmente muy interesante. Los resultados de este sábado han comprimido la tabla de posiciones a punto tal que ahora hay dos líderes.

Universitario venía ocupando ese lugar en soledad, pero cayó como local ante el ascendente IAE Club por 2 a 1 y ya no está sólo. El único gol de las “Lechuzas” fue anotado por Iara Lacuadra, mientras que para el equipo de Nahuel Rodríguez convirtieron Eugenia Andreatta y Francisca Rossi. IDRA lo aprovechó porque pudo sumar nuevamente tres puntos para alcanzarlo en la cima. Fue 2-0 ante Sporting que sigue en el último lugar y no puede levantar cabeza. Las anotaciones fueron de Valentina Gallo y Valentina Domínguez.

Mar del Plata Club no pudo sumarse a ese pelotón porque sobre el final del partido, Del Valle de Necochea lo empató para un 1-1 final que lo acerca, pero no le permite subirse a la punta. El gol del campeón fue anotado por Sofía Fernández Monteverde, mientras que la agónica igualdad la anotó Ileana Fernández. Trinity tampoco se quiere bajar de esa disputa y esta tarde logró una victoria a domicilio ante Once Unidos por 3 a 1 gracias a los goles de Malena Loiterstein Palmisano, Constanza Cerillo y María Illia. El descuento de las dirigidas por Matías Latcherre fue de Sofía Villa.

Por último, CUDS sigue ratificando su crecimiento en el campeonato y por la fecha 9 superó 6-2 a Banco Provincia como visitante. El equipo de Lautaro Rodríguez también quiere prenderse en la lucha y este resultado las acerca un poco más al objetivo. Los goles fueron de Sofía Paglione (2), Carolina Martínez, Andrea Pedetta, Morena Roselli y Lucía Curzi, mientras que los descuentos fueron de Guadalupe Flores y Morena Ortega.

En la Línea “B”, parece que nadie puede detener a Biguá que volvió a sumar un importante triunfo 3-1 como visitante ante CUDS “B” para seguir ampliando la ventaja en la cima. Los tantos del partido fueron de Lucía Rubio, Delfina Blanco y Antonella Juárez, mientras que para las dirigidas por Karina Pagnussat marcó Carolina Schroeder.

Detrás ahora se ubica junto a Unión del Sur, Polideportivo Villa Gesell que se llevó un punto de su visita a Libertad luego del empate 1-1. También sumó de a uno Mar del Plata Club “B” que recibió en su casa al CET de Pinamar, mientras que Sporting “B” se impuso 2-1 ante Campo de Pato de Balcarce y otra vez está metido de lleno en la discusión por las posiciones de arriba. En otro de los cotejos de esta divisional, River hilvanó su segundo triunfo consecutivo al superar a Náutico por 2 a 0 gracias a los goles de Maira Cariaga y Julieta Bazán.

Por su parte, la Línea “C” que completará su cronograma el domingo con el cruce entre Miramar y MDQ 06 Hockey Club, tuvo triunfos de los más encumbrados. El líder absoluto es IAE Club “B” que venció a Banco Provincia “B” por 2-0 con goles de las hermanas Gabriela y Paula Ragonese. Dos de sus tres escoltas también ganaron: Talleres 6-0 a Serena Hockey e IDRA “B” 3-2 a Pueyrredón, para dejar todo tal cuál estaba.

Resultados – Fecha 9

Línea “A”

Universitario 1 - IAE Club 2

Del Valle (N) 2 - Mar del Plata Club 1

Sporting 0 - IDRA 2

Once Unidos 1 - Trinity 3

Banco Provincia 2 - CUDS 6

Línea “B”

CUDS “B” 1 - Biguá 3

Mar del Plata Club “B” 1 - CET (Pinamar) 1

Campo de Pato (B) 1 - Sporting “B” 2

Libertad 1 - Polideportivo Villa Gesell 1

River 2 - Náutico 0

Línea “C”

IAE Club “B” 2 - Banco Provincia “B” 0

Serena Hockey 0 - Talleres 6

IDR A”B” 3 - Pueyrredón 2

Domingo 22/5 – Miramar vs. MDQ 06 HC