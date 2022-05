Piqueteros cortan la ruta 88: piden trabajo y mayor asistencia social

En el marco de una protesta a nivel nacional, organizaciones sociales realizan un corte sobre la ruta 88, frente al Inareps, para exigir al estado por mayor asistencia social y trabajo genuino.

El corte de tránsito es total en el ingreso a Mar del Plata y provoca serios inconvenientes de tránsito en la zona.

"No está habiendo las respuestas que la gente necesita del contrato electoral del 2019. Nosotros somos parte del Frente de Todos, no nos corrimos pero tampoco nos gusta que los compañeros sufran necesidades. El acuerdo con el FMI es parte de esto porque trajo inflación, ajuste, aumentos de la luz y el gas. En esas cosas no estamos de acuerdo", contó a 0223, Héctor Maciel, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en Mar del Plata.

Con pancartas, los manifestantes reclamaban medidas al gobierno nacional. Foto:0223

En ese aspecto, Maciel mostró su preocupación porque producto de la crisis, "crece la derecha, con el macrismo, Milei, gente que ya las conocemos. Si seguimos en ese rumbo, les estamos allanando el camino a ellos. Queremos que el Frente de Todos retome las banderas de la justicia social y la soberanía económica", completó.

La jornada de protesta es a nivel nacional, dónde participan además de la CCC, la FNC, CTA-A, la Organización Martin Fierro y otros movimientos sociales. Los organizadores estiman que el corte será hasta las 13.