Alvarado necesita ratificar en casa lo conseguido afuera

Si lo sabe aprovechar, Alvarado puede hacer un click después del partido ante San Telmo. Sin brillar, pero jugando bien un buen lapso, aprovechando su momento y sabiendo cuidar el cero en su arco, consiguió el primer triunfo como visitante y se sacó un peso de encima. Ahora, tiene el otro objetivo que es ganar como local y darle más valor a esos puntos lejos de casa. A las 16, recibe a Gimnasia de Mendoza por la decimoséptima fecha de la Primera Nacional.

La irregularidad de Alvarado en la temporada es marcada y tiene la chance de empezar a cambiar ese ritmo a favor. Lo que vino siendo un subibaja permanente y que tras la caída con Chaco en el Minella se podía profundizar, ganar de visitante le permitió sacar la cabeza y mirar con otra perspectiva el futuro. Pero todavía no ha logrado encontrar un equilibrio y no es un equipo que genere confianza. Por lo tanto, por el peso del rival, y por la importancia del encuentro, está ante una posibilidad inmejorable de cambiar el rumbo de cara a la segunda rueda.

En lo futbolístico, no se espera mayores novedades. Conforme con lo hecho en la Isla Maciel, lo más probable es que se repitan los mismos once, aunque la aparición entre los convocados de Matías Rodríguez, le genera alguna duda al entrenador que podría optar por ponerlo desde el arranque por características y por ser uno de los pocos que puede darle un salto de calidad en el juego. De todas maneras y viendo la cantidad de lesiones que ha sufrido, no sería extraño que le haga ver minutos en el complemento.

Enfrente habrá un Gimnasia que viene surfeando con seguridad la zona de clasificación, con 25 puntos y buenos resultados, tanto adentro como afuera. De visitante, jugó siete partidos con sólo dos derrotas, tres empates y dos festejos.

Probables formaciones

Alvarado: Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Alan Robledo, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Gonzalo Lamardo, Julián Vitale y Leandro Vella; Marcos Astina, Victorio Ramis y Nazareno Solís. DT: Manuel Fernández.

Gimnasia (Mendoza): Tomás Giménez; Ismael Cortéz, Diego Mondino, Franco Meritello e Iván Gauna; Ulises Ortegoza, Matías Villarreal, Oscar Garrido, Santiago Solari y Leandro Ciccolini; Matías Nouet. DT: Luca Marcogiuseppe.

Árbitro: Rodrigo Rivero.

Estadio: José María Minella.

Hora: 16.