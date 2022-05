Celeste Cid confirmó su separación de Iván Pierotti, tras cuatro años de noviazgo

“Estoy sola y muy bien”, aseguró Celeste Cid cuando le preguntaron si seguía en pareja. Así, la actriz confirmó que su relación con el artista audiovisual Iván Pierotti había llegado a su final luego de cuatro años de amor.

La actriz comentó su situación sentimental en diálogo con Implacables (El Nueve). Al revelar que su presente sentimental la encontraba sola, Celeste hizo una reflexión sobre la libertad. “Se puede ser libre estando con otro, porque el otro también es un espejo que nos hace ver un montón de cosas, y uno solo no tendría una consciencia de libertad. A veces, sí. A mí me está pasando ahora que digo ‘me gusta estar sola’. Es una elección que sea de esa manera”, comentó.

Intrigado por la vida romántica de la actriz, el cronista del ciclo, Diego Bouvet, quiso saber si estaba dispuesta a conocer el amor o si estaba tranquila. Sin dudarlo ella contestó: “El amor no te lo trae siempre un otro. Eso es una responsabilidad. En nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo. Generalmente eso se ve como un ego grande, y no va por ahí”.

La actriz conoció en 2003 a Emmanuel Horvilleur con quien tuvo a su primer hijo André. En 2016, Cid conoció a Michel Noher con quien tuvo a su segundo hijo, Anton. Aunque no tuvieron hijos en común, Ivan Pierotti fue una importante persona dentro de la vida de Celeste, a quien apoyó en momentos muy difíciles.