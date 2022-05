Noelia Marzol le salvó la vida a su bebé al practicarle primeros auxilios

La bailarina Noelia Marzol relató el dramático episodio que vivió con Donatello, su hijo recién nacido, luego de que la criatura se ahogara al llevarse un pedazo de cartón a la boca y ella pudiera salvarlo gracias a un curso de primeros auxilios que realizó.

“Un poco desaparecida. Hoy cerdo se ahogó. Todavía no entiendo cómo resolví la secuencia con tanta templanza. Ya está todo controlado. Importantísimo hacer curso de primeros auxilios”, escribió en su cuenta de Instagram. Tras ser consultada por varias personas acerca de como pudo resolver la situación ella respondió: “Bueno, ahora que estoy tranqui les cuento, ya que muchas me piden consejos porque les da miedo. La verdad, no soy ninguna experta, soy mamá primeriza, así que aprendo como todas: a medida que surgen las vivencias”.

"Percibí que se ahogaba, lo puse boca abajo sobre el antebrazo y le golpeé la espaldita, le soplé la cara y repetí la misma secuencia un par de veces, hasta que terminó vomitando. Lo cual hizo que se le despeje la garganta”, detalló la bailarina.

Por último, Marzol recalcó la importancia de instruirse en primeros auxilios para poder resolver estas situaciones límite: “No soy experta, pero haber leído e instruirme un poco me ayudó. También puede ganarte la desesperación. Creo que es normal”.