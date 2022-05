Susana Giménez pidió que “la gente se levante” y le diga “basta” al Gobierno

Susana Giménez habló con el periodista Baby Etchecopar por Radio Rivadavia y se expresó sobre el presente de Argentina. Radicada en Uruguay, exclamó: “No puede ser que la Constitución no se respete, todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga ‘¡no, basta!’, eso me gustaría porque no puedo ver a la gente así”.

La conductora y actriz subrayó que lo que le preocupa es la inseguridad que hay en Argentina. “A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer”, expresó.

“Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando les contás cómo está. Te dicen: ‘ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo’. Es increíble pero es así”, reflexionó.

En tanto, Susana volverá al teatro de la mano de Gustavo Yankelevich: encabezará una vez más el elenco de “Piel de Judas”, la pieza que durante 2015 fue un éxito rotundo. Esta vez se presentará en el Enjoy de Punta del Este, aunque aún no hay fecha de debut.