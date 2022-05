Alvarado necesita cortar la racha negativa fuera de casa

Una semana de preocupación, obligación como local, victoria en casa, un poco de tranquilidad y otro mazazo que hace empezar de nuevo esa rueda que, en lo que va de la temporada, se ha vuelto indetenible para Alvarado. El "torito" sufrió mucho cada vez que salió a la ruta y tiene que cortar con eso por lo meramente matemático, y por el chip de los jugadores que ante cada gol recibido se desmoronan y convierten en un equipo frágil. A las 16, el conjunto de Manuel Fernández enfrente a San Martín de San Juan por la 14ta fecha de la Primera Nacional.

El equipo cuyano tiene un punto más que Alvarado y viene de perder en Río Cuarto ante Estudiantes 3 a 1. Por eso, es una buena posibilidad para el equipo de nuestra ciudad de dar vuelta la página. Pero no la tendrá fácil, por las complicaciones que ha tenido al jugar en esa condición, y porque tiene ausencias importantes. A Rodríguez y Astina, dos de los máximos generadores de fútbol, se le suma la baja por lesión de Iván Molinas, quizá el jugador más determinante que ha tenido en esta primera parte del campeonato. Tampoco estará Facundo Pons, el centrodelantero que no ha marcador goles y no termina de encajar en el funcionamiento del equipo.

El que podría retomar al once es Agustín Irazoque y, de esta manera, Solís se adelantaría al sector izquierdo del mediocampo. Por el "9", el que tiene mayores posibilidades es Mauro Valiente, que viene de marcar ante Atlanta su segundo gol en el campeonato.

Probables formaciones

San Martín (San Juan): Nicolás Avellaneda; Alejandro Molina, Matias Escudero, Bottinelli y Dante Alvarez; Tomás Fernández, Damián Lemos, Matías Rivero y Puch; Penco y Matías Giménez. DT: Raúl Antuña.

Alvarado: Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Alan Robledo, Julián Vitale, Franco Ledesma y Agustín Irazoque Irazoque; Gonzalo Lamardo, Ariel Cháves y Nazareno Solís; Leandro Vella y Mauro Valiente. DT: Manuel Fernández.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: "Hilario Sánchez Rodríguez".

Hora: 16.