Darío Barassi conmovió a sus seguidores al anunciar que va a ser papá otra vez

El actor y conductor Darío Barassi anunció en su cuenta de Instagram que va a ser papá nuevamente, de otra nena. Con un emotivo posteo con texto y fotos dio a sus fans la buena nueva. en pocas horas cosecho más de 300.000 “me gusta”.

Barassi está casado con la psicóloga Lucía Gómez Centurión desde hace siete años y tienen a la pequeña Emilia o “Pipi”, como la llama cariñosamente en su programa.

“Una nueva beba viene en camino y no podemos más de felicidad y sensibilidad. Soy Muy cauteloso a la hora de contar noticias cómo estás. Disfruto mucho de la intimidad de un nuevo embarazo", escribió el conductor .

En el texto, Barassi también explicó cómo atraviesa el embarazo su hija "Pipi": "La reina del hogar está sensible. Piensa que la nueva hermanita es Ana xq ella es Elsa y eso le da alegría, así que nosotros lo incentivamos. Eso si, ya un par de veces la encontramos intentando congelar la panza de mamá para que la bebe no salga tan pronto. Jajaj enana traviesa q te amo!! Amo verte darle besos a la panza, me altero cuando me los das a mi pensando q el embarazo soy yo", relató.

"Y vos enana q venis en camino, que ya te siento saltar, que te ponemos música y bailas como loca en la panza de mamá, que ya estamos craneando y buscando full canje para tu cuarto y pañales, déjame decirte que venís a multiplicar el amor, ya te pienso y siento, te sueño y te imagino. Venis a una gran casa y a una gran familia, q con vos va a multiplicarse en todo lo bueno que la define", agregó.

"En fin gente, les comparto este notición para nosotros, se agranda la cosa, voy a ser papá de nuevo!!!! Gracias x el afecto de siempre!!!”, concluyó el actor.