Empresas frenaron la compra de cartón y advierten que peligra el reciclaje en todo el país

Trabajadores del reciclado y el cartoneo de Mar del Plata y el resto del país advirtieron que la determinación de empresas de no comprar más material pone en jaque la actividad y alertaron por un posible "colapso en la gestión de residuos".

Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores indicaron a través de un comunicado que las empresas compradoras de cartón de todo el país paralizaron la compra de material con el argumento de que se encuentran sobre-stockeadas.

Esta determinación conlleva una reducción del precio del cartón de entre un 10% y 30%, quitándole poder adquisitivo a los trabajadores en medio de la escalada inflacionaria que acusa el país.

Desde la entidad aseguraron que esta situación pone en riesgo el trabajo de más de 150 mil recicladores de todo el país. "Esto genera una crisis en el sector y abre la puerta a una crisis ambiental y económica en cada municipio del país, porque los recicladores no pueden vender el cartón que recuperan, los municipios deben pagar más por el transporte y enterramiento y se multiplican los basurales a cielo abierto", enfatizaron.

Por esta razón, exigieron al Gobierno que conduce Alberto Fernández avanzar en la implementación de un Plan Nacional de Reciclado. "Detrás de cada reciclador/a hay miles de puestos de trabajo en sectores tales como la logística y la industria recicladora. Somos el primer eslabón de esa cadena productiva. Desgraciadamente, no hemos sido oportunamente escuchados y un año y medio después nos encontramos ante una crisis laboral y ante un posible colapso en la gestión de residuos", señalaron.

"Históricamente las importaciones de recorte de papel y cartón jugaron como reguladores del precio interno de estos materiales. Durante la gestión del macrismo, se intentó liberar las importaciones de residuos, asimilándolos como insumos de producción, con el único objetivo de llevar el precio interno a valores internacionales. Frente al argumento que se debería ajustar el precio interno al precio internacional, es bueno recordar que en distintas áreas de producción (industria textil, acería, aluminio) se protege el trabajo argentino ya que claramente la Argentina no está en condiciones de competir con países como China, EEUU, etc. Medidas de protección como las que se aplican a la industria textil deben extenderse al reciclado. No sólo protegeríamos puestos de trabajo y el ambiente, sino también las escasas reservas de moneda extranjera", agregaron en el texto.

A su vez, pidieron a los legisladores que el proyecto de Ley de Envases presentado por el Ejecutivo en octubre de 2021 reciba tratamiento para "dar una salida al problema de la gestión de residuos, con reciclaje inclusivo y en el marco de una verdadera economía circular". "Impulsar su debate es una tarea urgente. Sin ley de envases, continuaremos poniendo parches y haciendo que la crisis la paguen los que menos tienen", concluyeron.