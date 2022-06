Mar del Plata ascendió al Campeonato Argentino de hockey masculino

La Selección marplatense mayor de hockey sobre césped dio vuelta la semifinal ante Entre Ríos para ganarla 2-1 y lograr una de las dos plazas que otorgaba el Argentino Ascenso “A” para el próximo Campeonato Argentino 2023. Los goles fueron de Carlos Domecq y Lautaro Rodríguez. Este domingo juegan la final ante San Juan a las 15.10.

No fue un partido fácil pero tuvo la bocha y atacó durante gran parte del encuentro, incluso a pesar de que comenzó en desventaja. Tuvo paciencia y cuando contó con las oportunidades, lo dio vuelta en el último cuarto.

Durante el primer parcial, se vio un partido parejo pero con Mar del Plata teniendo más la bocha y tomando la iniciativa. Sin embargo, la apertura del marcador vendría con una infracción que se jugó rápido ante el reclamo marplatense y los entrerrianos, con superioridad numérica hicieron una buena jugada colectiva que definió Gonzalo Longo para el 1-0. Previamente había tenido una situación mano a mano después de una mala salida del equipo de Pezzelato.

La “Roja” estuvo mejor con la bocha durante todo el primer tiempo y generó dos cortos que no pudo aprovechar. La jugada más clara para anotar la tuvo Emilio Fernández que recibió un pase de Becco en el corazón del área y cuando definió, la bocha pegó en el palo y se fue.

En el tercer cuarto, pudo conseguir situaciones claras pero no las aprovechó. Todas llegaron a través del córner corto. Primero Carlos Domecq lo tuvo al lado del palo pero no pudo desviarla y luego el arquero tapó un remate y en el rebote, Diego Marziali le pegó apenas desviado. Bautista Liñán también tuvo un revés casi sin ángulo, pero se fue afuera.

Todo fue de Mar del Plata en ese tramo y faltaba solamente el gol que todavía no había llegado. Entre Ríos se limitaba a defender y trata de conseguir algún contragolpe donde pudiera tomar mal parado a los marplatenses.

En el cuarto final, Mar del Plata encontró todo lo que había buscado en los 45 minutos anteriores. Primero apareció Carlos Domecq en posición de volante e hizo una gran jugada individual para meterse adentro del área. Cuando fue a girar lo empujaron y cayéndose definió al segundo palo para el empate.

La tranquilidad de los marplatenses fue clave para aprovechar los momentos y cuando quedaban sólo 3 minutos, Lautaro Rodríguez recibió un pase largo y quedó mano a mano con el último defensor. Se lo pudo sacar de encima y cuando quedó de frente al arco definió fuerte y arriba, imposible para el arquero de Entre Ríos.

Dos golazos para quedar en ventaja, pero había que sufrir primero porque las tarjetas los dejaron con jugadores menos y lo defendió en inferioridad con éxito.

Objetivo alcanzado en un muy buen partido del Seleccionado Marplatense donde hizo méritos y goles para adjudicarse el pasaje a la final. Mañana desde las 15.10 jugarán otra vez ante San Juan Para tener revancha del partido de la primera fecha y tratar de coronarse.

RESULTADOS – Sábado 11 de junio

Del 5° al 8° puesto – San Luis vs. Valle del Chubut 1-2

Del 5° al 8° Puesto – Neuquén vs. Santiago del Estero 6-1

Semifinal – San Juan vs. Chaco 7-3

Semifinal – Entre Ríos vs. Mar del Plata 1-2

CRONOGRAMA – Domingo 12 de junio

11.50 hs. - Por el 7° Puesto – San Luis vs. Santiago del Estero

11.50 hs. – Por el 3° Puesto – Entre Ríos vs. Chaco

13.30 hs. – Por el 5° Puesto – Valle de Chubut vs. Neuquén

15.10 hs. – Por el 1° Puesto – Mar del Plata vs. San Juan