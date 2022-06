Se compró una moto para trabajar y terminar la escuela: se la robaron

Una familia marplatense pasa momentos de extrema angustia luego que este lunes sufriera el robo de su moto, casi nueva, con una particularidad que hace más indignante la situación: la compró hace un mes, en 36 cuotas y apenas había pagado una. La dueña del vehículo lo usaba para trabajar y poder asistir a la escuela, donde buscaba terminar sus estudios.

“La compré porque empecé a hacer de delivery en una rotisería y me servía. La moto es una Zanella Zb, cuesta unos 252.000 pesos y la compré en 36 cuotas. Pagué una cuota y me quedan 35. Son 35 meses que voy a estar pagando algo que no llegué a disfrutar. Desde el lunes que la lloro todo el día”, expresó a 0223, Minerva (31), la dueña del vehículo.

El robo ocurrió alrededor de las 5 de la tarde, cuando la mujer asistió a clases en la Escuela Media 12, del barrio Autódromo, donde cursa el último año del secundario y luego concurre a la rotisería, trabajo que realiza como sustento de su hogar, que comparte con su hija de 14 años. Minutos después, se enteró que dos hombres se llevaron el rodado a pie.

“La moto tenía seguro de terceros pero no de robo. Y se la llevaron ingresando por unas rejas que tiene el colegio. Estamos esperando a que el COM pueda ofrecer sus cámaras y saber si se puede encontrar”, razonó.

Por último, pidió a todo aquel que pueda aportar un dato para encontrar su moto, a que se comunique al 223-6037334. “la moto yo la sigo buscando porque la necesito para trabajar. Es mi herramienta de trabajo y mi movilidad. Pido que el que se la llevó, la devuelva por favor. Nos hace falta”, lamentó la joven.