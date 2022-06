Ratifican el alerta amarillo por fuertes vientos para Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente por estas horas el alerta amarillo por fuertes vientos que afectará a Mar del Plata y otros distritos hasta la tarde del viernes.

En los últimos informes matutinos, el organismo renovó la advertencia que había sido emitida durante el jueves y confirmó la llegada de un fenómeno que tendrá principal incidencia en municipios costeros del sur de la provincia.

Se espera un viento con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con la posibilidad de ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, según consta en el informe del SMN.

Desde el gobierno de Guillermo Montenegro sugirieron a la población tomar los recaudos del caso. Ante cualquier dificultad, los vecinos podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

En la comuna también recordaron que para notificar sobre personas en situación de calle los vecinos pueden comunicarse al 147 o por WhatsApp al 2235209122.

Recomendaciones a tener en cuenta



- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados.



- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)



-No concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.