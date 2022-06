Alvarado quiere repetir lo hecho ante Güemes

Tiene una buena oportunidad Alvarado de alejarse definitivamente de la zona baja de la tabla y, además, acercarse a la lucha por la clasificación al Reducido. El conjunto de Manuel Fernández, visita desde las 15.30 a Deportivo Riestra por la vigésima fecha de la Primera Nacional, con la ilusión de sumar su segundo triunfo al hilo, algo que no pudo conseguir en el año.

Es el momento ideal para que el "torito" aproveche y salga de la irregularidad en la que naufragó en lo que va del certamen. Sin subestimar, encuentra a un rival que no pasa su mejor momento, que arrancó bárbaro el campeonato y luego cayó en un pozo del que no pudo salir y terminó con la salida del entrenador Guillermo Duró, luego de la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto y con sólo 5 puntos ganados de los últimos 27. Por eso, tendrá estreno en el banco con Cristian Fabbiani como nuevo DT. El "Ogro" experimentó el panelismo televisivo luego de su retiro y después empezó su carrera como técnico en un flojo paso (desde los números) por Fénix. Ahora tendrá su segunda oportunidad en la máxima categoría del ascenso.

Pero Alvarado depende de sí mismo y si logra mantener el rendimiento mostrado frente a Güemes, y agregarle mayor contundencia, puede traerse puntos importantes de Villa Soldati. El equipo de Fernández mostró su mejor cara en el Minella el pasado domingo, pero no lo liquidó y terminó sufriendo de manera innecesaria. De todas maneras, la imagen fue positiva y, por eso, no tendría modificaciones, salvo la obligada por la lesión de Nazareno Solís. En su lugar estará Matías Rodríguez, quien lo reemplazó ante los santiagueños y convirtió. Alan Robledo, que cumplió la suspensión, deberá esperar, porque Francisco Mattia cumplió y continuaría en el once. Otro que seguirá es Esteban Ruíz Díaz, que aún no rescindió el contrato para irse a vivir a España.

Probables formaciones

Deportivo Riestra: Matías Vega; Nicolás Caro, Jonathan Goya, Yeison Murillo y Joaquín Goitía; Gustavo Benítez, Tomás Villoldo, Rodrigo Insúa y Samuel Portillo; Gonzalo Bravo y Walter Acuña. DT: Cristian Fabbiani.

Alvarado: Esteban Ruiz Díaz; Brian Mieres, Francisco Mattia, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Franco Malagueño, Julián Vitale y Gonzalo Lamardo; Leandro Vella, Jorge Luis Ramos y Matías Rodríguez. DT: Manuel Fernández.

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: Polideportivo "Guillermo Laza".

Hora: 15.30.