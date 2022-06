Otro paso en falso de Alvarado

No hay caso. Tenemos que resignarnos a que Alvarado en la temporada no saldrá de una irregularidad que le da pocos réditos y muchos dolores de cabeza. El equipo de Manuel Fernández volvió a ser una sombra, lejos estuvo del rendimiento mostrado frente a Güemes, dio demasiadas ventajas en defensa y casi no lastimó en ataque ante un Deportivo Riestra que aprovechó cada error para facturar y, sin brillar, terminó ganando categóricamente por 3 a 0, por la vigésima fecha de la Primera Nacional

El primer tiempo fue malo, con escasas situaciones, y las mejores fueron para el local con pelotas paradas y algunas flojas salidas de Esteban Ruiz Díaz que no pudieron ser aprovechadas por los cabeceadores. Pero otro apresuramiento del arquero cayó en los pies del mejor de la tarde (Lázaro Romero) y esta vez no perdonó. Antes del final de la etapa, un pelotazo largo, intrascendente de Matías Vega desde su área cayó cerca de la de Alvarado, el "1" marplatense quiso ir a buscar lejos cuando había dos defensores apareando, la pelota le quedó al "10" y sacó a relucir su jerarquía para acomodarse para la zurda y definir con sutileza, por arriba de la vuelta desesperada del reemplazante del lesionado Fernández. Eso fue todo lo que pasó en la etapa y, por desarrollo, el empate era lo que mejor le sentaba al partido. Del lado del "torito", casi nada para destacar, Fernández armó una línea de cuatro con todos centrales, lo que le quitó salida, y no pudo a nadie cerca de Ramos que batalló 45' solo en inferioridad numérica con los defensores albinegros.

Con el ingreso de Facundo Pons en el entretiempo, el entrenador del "torito" mostró otras intenciones y a los 4' consiguió el premio. Porque llegó con mucha gente, la pelearon, Agustín Irazoque definió al gol y Monsón Brizuela, insólitamente, sancionó una mano que sólo él vio y anuló lo que era el empate del albiazul. Esa "injusticia" golpeó a los marplatenses que les costó reaccionar, a tal punto que 4' después, Gustavo Fernández la manejó, encontró el pase justo a Romero y el "10" la puso contra la base del caño izquierdo de Ruiz Díaz que, esta vez, no tuvo nada para hacer.

Ahora la diferencia era demasiado amplia y no había indicios de una remontada. Metió cambios pero sostuvo a los centrales un buen rato más, hasta que decidió sacar a Irazoque, pero dejó a Robledo que estaba amonestado, entró en una discusión con un rival y a los 34', el exChacarita se fue a las duchas, cuando regresaba después de otra expulsión. Si hasta ahí era cuesta arriba, después fue peor. Y no le salió más caro porque Riestra tampoco mostró demasiados argumentos ofensivos y apostó a los pelotazos, como el del primer gol y el del tercero, cuando Ledesma falló en el rechazo de cabeza y se la sirvió a Samuel Portillo que definió suave e hizo esteril la volada de Ruiz Díaz para poner el 3 a 0 definitivo.

La imagen en rendimiento y resultado fue pobre, el sistema inicial no dio resultados y dejó muchas dudas por los intérpretes. Encima, el sábado viene al "José María Minella" el líder Belgrano de Córdoba, en un partido que puede servir para cambiar el chip definitivamente o recibir un nuevo cachetazo que impacte en un plantel sin reacción.

Síntesis

Deportivo Riestra (3): Matías Vega; Nicolás Caro, Paolo Impini, Jonathan Goya, Yeison Murillo y Joaquín Goitía; Alberto Martínez, Nahuel Pereyra y Rodrigo Insúa; Lázaro Romero y Gustavo Fernández. DT: Cristian Fabbiani.

Cambios: ST 26' Fermín Antonini por Martinez; 29' Samuel Portillo por Romero y 42' Walter Acuña y Gonzalo Bravo por Goya y Fernández.

Alvarado (0): Esteban Ruiz Díaz; Alan Robledo, Francisco Mattia, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Brian Mieres, Franco Malagueño, Julián Vitale y Gonzalo Lamardo; Leandro Vella y Jorge Luis Ramos. DT: Manuel Fernández.

Cambios: ST 0' Facundo Pons por Vella, 20' Matías Rodriguez por Mieres, 31' Iván Molinas y Santiago González por Malagueño e Irazoque.

Goles: PT 39' Romero (DR); ST 9' Romero (DR) y 40' Portillo (DR)

Incidencias: 33' expulsado Robledo (A)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: Polideportivo "Guillermo Laza".