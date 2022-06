Salió a fumar, se encontró con Keanu Reeves y se volvió viral

Keanu Reeves coincidió con una argentina y no pasó desapercibido en las redes sociales.

Una mujer oriunda de Rosario protagonizó un inesperado momento con una de las estrellas más queridas de Hollywood durante sus vacaciones. Según relató en sus redes sociales, estaba en su hotel y cuando salió a fumar se cruzó con el mismísimo Keanu Reeves. Lejos de lo que haría cualquier fan de sus películas, la rosarina solo habló con el actor y luego explicó por qué no le pidió una selfie.

Se trata de Alicia, una vecina de Rosario que se encuentra de viaje en Inglaterra junto a su familia. En su cuenta de Twitter relató cómo se dio el encuentro con el protagonista de Matrix y también contó sobre lo que conversaron durante unos minutos mientras fumaban afuera del hotel.

“Paso a contarles que estamos hoteles enfrentados”, comenzó Alicia Azanza en la mencionada red social y agregó una foto del actor que capturó desde lejos por una curiosa razón. En la misma publicación completó: "Fui a saludarlo. Más lindo no puede, más señor no puede".



"No lo molesté con la foto, se la robe mientras fumaba. Lo amo. Fin del comunicado", explicó la afortunada fanática de la estrella de Hollywood. De esta manera, Alicia expresó toda su emoción por el encuentro, a pesar de no registrar la charla que no olvidará nunca con una selfie, tal y como lo harían millones de personas en su lugar.

La mujer de Rosario viajó a Europa para visitar a su hijo mayor que vive en Barcelona. Sin embargo, antes de llegar a la ciudad española, Alicia realizó un recorrido por otros sitios del viejo continente como Escocia, Gales y Londres.

En la ciudad inglesa es donde se dio el inolvidable cara a cara con el famoso actor de Hollywood, con quien pudo compartir un cigarrillo. “Estos hoteles tienen afuera unos banquitos de hierro muy lindos”, describió Alicia y relató el momento que vivió a La Nación. En ese sentido, precisó que se alojaba en la zona de Mayfair, cerca del Hyde Park.

“Salgo a fumar, miro enfrente, es una calle angosta, y había un señor fumando. Pensé: ‘Guau, qué parecido a (Keanu) Reeves que es’. Esperé y quedamos frente a frente con la mirada”, contó la turista de Rosario.

Tras el descubrimiento de la estrella, Alicia lo encaró para saludarlo y dialogar con él. “Le dije que no quería molestarlo y me respondió que de ninguna manera lo molestaba", reveló la mujer sobre el actor de John Wick. Luego, ella le remarcó que es una admiradora suya y que le encantan todas sus películas. “Y que había algunas cosas de su vida privada que me parecían sumamente encantadoras, como la relación que tiene con su mamá”, mencionó.