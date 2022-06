Un empresario marplatense de la construcción murió en España tras ser golpeado en un asalto

Ricardo Capparelli, un marplatense de 77 años, dueño de una reconocida casa de materiales de construcción en seco, murió en los últimos días en Andalucía, España, donde se encontraba de vacaciones. Su familia, según datos que pudo recabar en el país ibérico, sostiene que Ricardo fue víctima de una feroz golpiza durante un robo que le produjo posteriormente la muerte, aunque los detalles aún son materia de investigación.

“Estoy convencida de que le dieron una paliza y que nos lo ocultó para no preocuparnos. Mi padre era así, siempre pensaba en los demás antes que en sí mismo”, contó su hija, Soledad Capparelli, al Diario Sur, de España. Hasta ahora la justicia española no ha sabido determinar las causas de la muerte ni ha detenido a los delincuentes.

El 14 de junio, Ricardo cumplió 77 años y por tal motivo viajó a España, donde desde ese mismo día planeaba recorrer Andalucía, un viaje soñado que le había preparado su hija para que se distrajera, luego de pasar los últimos 15 años cuidando a su esposa, que padece Alzhéimer.

Este martes Ricardo hubiera terminado su viaje pero de manera que aún no está del todo claro, sufrió graves heridas que terminaron en su muerte: el hombre salió malherido durante su estadía en la ciudad de Nerja y aunque manejó un auto de alquiler hasta Granada, se sintió indispuesto durante una excursión al subir una cuesta de la Alhambra y terminó en un hospital, donde descubrieron que tenía 12 costillas rotas de ambos lados, un severo derrame pleural con neumotórax y laceración hepática. Además era positivo de Covid-19.

Ahora, sus hijos Soledad y Facundo Capparelli -reconocido abogado de Mar del Plata- están buscando testigos, que brindaron un panorama que permite trazar como fueron los últimos días del marplatense de 77 años. Su familia luego de hablar con los médicos del Hospital Clínico Universitario San Cecilio, comprobaron que Ricardo extrañamente dijo que se había caído a un pozo. El dato no conformó a los facultativos ya que carecía de lesiones en las piernas pero si de múltiples y graves lesiones.

Cuando pudieron tener acceso a sus pertenencias, encontraron que había ropa rasgada y manchada de sangre y 6.000 euros que llevaba en la mochila para pagar el viaje, pero sin ninguna otra pista.

Otro de los hechos que causó algo de sorpresa a su familia, fue que Ricardo se presentó en la recepción del hotel y le confesó al encargado que le habían robado el celular y el reloj. “Estaba muy serio. Se sentó en el sofá y, antes de pagarme la habitación, me explicó brevemente lo que le sucedió. Me dijo que no tenía sus pertenencias porque creía que lo habían agredido la noche anterior, que se había pasado dos horas tumbado en el suelo, inconsciente”, dijo. Luego Ricardo le pidió llamar a sus familiares a Argentina y el empleado le prestó su celular. “Sólo recordaba el número del hijo. Lo intentó un par de veces, pero no cogió”. Luego, Facundo pudo comprobar que no tenía ninguna llamada perdida y creen que pudo equivocarse de número.

“Era una persona muy fuerte. Priorizó el bienestar de sus hijos y no quiso que supiéramos nada. Por eso dijo que se había caído, pero los médicos vieron que era imposible con esas lesiones. Le dieron una paliza”, insiste su hija, Soledad.

Facundo y Soledad realizaron la denuncia en un juzgado de guardia y al cuartel policial de Nerja para que las autoridades españolas puedan investigar su muerte.