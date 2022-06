El economista Eduardo Levy Yeyatti brindará una clínica de políticas públicas en la Unmdp

La Escuela de Gobierno y Administración Pública (EGAP) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales invita a la comunidad a participar de un nuevo encuentro enmarcado en el ciclo “Oportunidades y desafíos para la Argentina camino a los 40 años de democracia”, donde este lunes 6 de junio el reconocido economista Eduardo Levy Yeyatti brindará una clínica de políticas públicas “Generación e Implementación de oportunidades en la actual coyuntura argentina”. El encuentro será a partir de las 17.30 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Unas horas antes del encuentro, Levy Yeyatti habló unos minutos con 0223, donde realizó un análisis de la situación político y económica de la Argentina y las fallidas medidas instrumentadas en las últimas décadas. "Cuando analiza la coyuntura, se tiende a ver todos los problemas y nosotros tenemos un déficit en empleo, de crecimiento, de inclusión y de aprovechamiento de los recursos naturales. Pero todos estos déficits, que no han puesto en una serie de equilibrio malo, porque si nos va mal, no invertís y cómo no invertís, nos va mal, implican que si lograras sacar a la Argentina de ese pozo", comenzó diciendo el decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

Para Levy Yeyatti, "nuestro retroceso en términos relativos, es una medida de todas las posibilidades que no aprovechamos pero que aún tenemos por aprovechar. El vaso está medio vacío en ese sentido, solamente hace falta unas políticas consistentes y con una mínima continuidad para convencer a la Argentina que está para mucho más. Y este recorrido puede materializarse medianamente pronto", valoró.

Para el economista, "hay varios factores" que explican la crisis argentina que sufre el país desde hace unos 50 años. "Nosotros pecamos demasiado de facilismo, de pensar que se podía alcanzar el siguiente nivel de desarrollo con dos o tres políticas sin ningún otro esfuerzo y todavía seguimos apostando a eso" y razonó que "esas soluciones mágicas no existen".

"Hay una creciente polarización de la clase política, más que corregir o compensar, que ha en un sentido, utilizado y amplificado" y que está falta de continuidad en un modelo, "hace que estemos 5 años de políticas social demócratas, 5 años de políticas de populismo de estado, 10 con Menem, 5 años estatistas con Néstor Kirchner, abrimos con Macri y volvemos a cerrar con Alberto Fernández".

"Todo esto hace que tengamos desaliento, no invirtamos, perdamos la esperanza a través del progreso a partir del trabajo, cuestiones básicas en cualquier país de ingresos medios que quiera desarrollarse", evaluó.