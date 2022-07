Djokovic volvió a festejar un grande y acecha a Nadal

El serbio Novak Djokovic se coronó campeón de Wimbledon por séptima vez al vencer al australiano Nick Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) y volvió a ganar un torneo de Grand Slam, el número 21 de su carrera, tras hacerlo hace justamente un año en el mismo césped británico. El ex número uno del mundo y máximo favorito de la edición 2022 se impuso en tres horas exactas de juego en el All England Lawn Tennis & Croquet Club, donde no pierde desde 2017 cuando el checo Tomas Berdych lo despidió en cuartos de final.

Djokovic se consagró campeón en La Catedral del tenis por cuarta vez consecutiva y quedó a un título de igualar al máximo ganador del torneo, el suizo Roger Federer. "Me he quedado ya sin palabras para describir lo que significa este torneo para mí. Es y será el más especial. Lo primero que cuando recibí mi primera raqueta fue en el césped de Wimbledon", aseguró el serbio, quien saboreó la grama londinense después de que Kyrgios dejara en la red el punto decisivo para su campeonato.

El serbio también se colocó a una conquista de empardar el récord de 22 Grand Slam que posee el español Rafael Nadal, retirado este año en semifinales por una lesión abdominal. La consagración de hoy interrumpe una racha de tres torneos de Grand Slam sin grabar su nombre en la galería de campeones. Nole fue eliminado en la final del US Open 2021, no jugó el Abierto de Australia este año por su decisión de no aplicarse la vacuna contra el Covid-19 y cayó en cuartos de final de Roland Garros, en mayo pasado. De momento, es una incógnita si podrá decir presente en el último "major" del año en Estados Unidos, donde las leyes exigen la vacuna para poder ingresar al país.

La final de este domingo estuvo enmarcada por una curiosa camaradería entre dos rivales que mantuvieron antiguos momentos de tensión en el circuito profesional. Antes del partido, mantuvieron un divertido cruce en redes sociales, donde se citaron a cenar después de la final, con la promesa de que el ganador pagaría la cuenta. "Te han hecho falta cinco años para decir algo bueno sobre mí", bromeó Djokovic en Instagram a su polémico rival. "Es verdad, pero te defendí cuando importaba", respondió el australiano, uno de los pocos jugadores que respaldó al serbio en su decisión de no vacunarse. "Lo hiciste y lo aprecio", valoró Djokovic. "¿Entonces somos amigos ahora?", consultó Kygios. "Si me invitas a beber algo o a cenar, acepto. Y el vencedor pagará", propuso el exnúmero 1 del mundo antes de recibir un "trato hecho" por parte del jugador oceánico.

Kirgyos fue muy crítico cuando Djokovic organizó una serie de torneos en Serbia, el Adria Tour, durante la etapa más compleja de la pandemia en Europa, en la que se mostró sin mascarilla y despreocupado por las medidas de protección sanitaria que recomendaban las autoridades. El simpático ida y vuelta continuó durante la ceremonia de premiación en el court central: "No sé si será esta noche o cualquier otra pero iremos a cenar. Creo que perdió por eso (para no pagar)", especuló el serbio para provocar la carcajada de todo el estadio. "Es el inicio de una hermosa relación entre nosotros. Te respeto, eres un tenista fenomenal y un gran talento. Nunca pensé que iba a decir cosas tan maravillosas de ti", continuó Djokovic con humor.