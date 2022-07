Círculo consiguió un punto que sirve

Imanol Enriquez volvió a la titularidad, no tuvo chances, pero inquietó siempre y peleó cada pelota. (Fotos. Martín Angelini)

Cambió la imagen en un choque clave Círculo, porque estaba golpeado por la derrota como local frente a Estudiantes de San Luis, y enfrentaba al líder de la Zona Sur que venía de ganar en Monte Maiz. Sin embargo, concentrado, metido, sin dejar espacios para sorpresas, consiguió un empate 0 a 0 ante Olimpo de Bahía Blanca en la primera fecha de la segunda rueda del Torneo Federal A.

Círculo sabía que jugaba contra el mejor equipo de la Zona y, quizá, de la categoría, pero intentó sorprenderlo de entrada, le puso mucha gente en ataque y lo fue a buscar. Y la primera fue con un cabezazo de Ramírez que picó y Villar sacó con esfuerzo al córner. Esa fue la única neta que tuvo el Papero, después hubo aproximaciones que no se terminaron de concretar porque los centrales de Olimpo, con lo justo, desactivaron contras que tenían buen destino y se falló en el último pase. El partido era entretenido, el local estaba muy concentrado, tratando de no dejar espacios, pero igual sufría porque enfrente había jugadores de jerarquía que aparecían en cualquier momento.

Casi una pelota parada, otra vez, le da un dolor de cabeza a Círculo, pero Tomás Casas voló sobre su derecha y descolgó del ángulo el cabezazo de Capraro. A partir de ahí, no volvió a pasar mayores zozobras en el juego aéreo, pero sufrió cuando la visita logró juntar pases, unir mediocampistas con delanteros y poner a Brian Guille de frente al arco. El "10" se acomodó por derecha, se acomodó hacia dentro y buscó el segundo palo de Casas: cerca. El otamendino que juega en los de Bahía, también probó de afuera con un zurdazo que le picó antes al arquero y respondió bien sacando al córner, y Amarilla aprovechó un rechazo fallido de Saín, la agarró de sobrepique y la pelota pasó cerca del ángulo derecho. Cada vez que se metió al área, la defensa se encargó de despejar con solidez.

La mitad del trabajo estaba hecho, pero quedaba mucho por delante. Lo más importante, es que volvió igual de metido tomó nuevamente el protagonismo en el arranque, con una buena acción de Avallay en primera instancia, que después se engolosinó y remató muy desviado cuando esperaban Enriquez y Benítez libre por el medio. El trabajo del mediocampo era clave, García y Rodríguez eran los abanderados de la presión, acompañados por los externos que cumplían la doble función depende si el equipo atacaba o defendía. Un centro de Benítez fue de claro peligro, cruzó toda el área chica, no llegó Ramírez por el medio y Enriquez por atrás.

El Papero seguía haciendo las cosas bien y se notó en los cambios de Mayor, que a los 20' metió tres de golpe para tratar de darle mayor juego al equipo de mitad de cancha en adelante. Sin embargo, el juego estaba muy parejo y no había situaciones en los arcos. Un remate mordido de Amarilla que se fue a dos metros del palo izquierdo de Casas, fue lo más incisivo de Olimpo en ese tramo. Un partido que venía tranquilo se calentó con un golpe sin pelota de Guille a Vilanoba que, encima, quedó fuera de la acción y Amarilla casi abre el marcador con un remate de afuera que se desvió. Pero no hubo tiempo para más, Círculo aguantó con autoridad, la visita no pudo romper y el juego terminó con el marcador en blanco.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Tomás Casas; Juan Motroni, Cristian Sain y Facundo Vilanoba; Lucas Verón, Néstor García, Enzo Benítez, Ramiro Rodríguez y Gonzalo Ramírez; Alejandro Avallay e Imanol Enriquez. DT: Roberto González.

Cambios: ST 27' Martín Lucero por Benítez y 43' Nahuel Luna por Enriquez.

Olimpo (Bahía Blanca) (0): Guido Villar; Agustín Bellone, Nicolás Capraro, Martín Ferreyra y Juan Perotti; Cristian Amarilla, Claudio Cevasco, Diego Ramírez y Abel Méndez; Braian Guille y Nelson Da Silva. DT: Carlos Mayor.

Cambios: ST 20' Luis Vila, Ivo Di Buo y Nadir Hadad por Da Silva, Ramírez y Méndez, 30' Gustavo Mendoza por Bellone.

Goles: No hubo

Incidencias: No hubo.

Árbitro: Bryan Ferreyra, de Venado Tuerto.