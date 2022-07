Marcelo, el último taxidermista de Mar del Plata

Marcelo Jorge Castillo tiene 60 años y es el último taxidermista de Mar del Plata. Un oficio poco usual, en peligro de extinción, que diseca animales para conservarlos con apariencia de vivos y facilitar así su exposición, estudio y conservación. Hace más de 40 años que se dedica a este oficio y hace 42 que trabaja en el museo municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia. En sólo un par de meses llega el día de su jubilación y nadie podrá ocupar su lugar.

Dedicarse a esto, requiere de mucha vocación. Todo comenzó como un puro juego de niño cuando su gato cazó un gorrión y él aprovechó que estaba muerto para inyectarte formol y así averiguar qué pasaba. El gorrión quedó intacto. Y ese fue el día en el que descubrió que podía tener un pequeño gran poder. Frenar la descomposición y convertir a un ser muerto en uno estética y estáticamente vivo.

- ¿Qué significa la taxidermia?

Es el arte de conservar distintas especies con un fin científico y educativo. “Taxi” proviene de conservar y “dermia” de piel. La taxidermización diseca sólo la piel, es decir, al animal solo se le conserva la piel y se va a montar en un molde ya preestablecido con las medidas según la especie del animal. Los moldes son como si fuera una escultura con la forma del animal y sus medidas. Utilizamos fibra de vidrio para hacerlos. Así que por dentro, quedan huecos y por ende, muy livianos. Al cuero se lo curte y se lo coloca sobre esa escultura. Por otro lado, embalsamar es algo totalmente diferente, algo que hacían los egipcios, que es conservar natural o artificialmente el cuerpo en su totalidad por medio de sales que deshidrataban esos cuerpos.

- Cuando algún mayor mantiene una apariencia joven se escucha mucho la frase: “Dormís en formol?” ¿Usás formol para realizar tu trabajo?

El formol lo uso muy poco. Se pone en determinadas zonas como patas, pesuñas o en las alas de las aves.

- ¿Alguna vez embalsamaste a una mascota?

Sí, una vez una señora muy mayor me pidió que le embalsamara a su perro chihuahua y que le llevara el corazoncito del perro en un frasquito con formol. Cuando llegué a la casa, me pidieron que lo dejara arriba del sillón con todos sus peluches alrededor. La señora me veía como un Dios y luego me llamaba todas las Navidades para agradecerme.

- ¿Te han pedido embalsamar a alguna persona?

Sí, hace muchos años. Una señora me contactó para embalsamar a su madre cuando falleció. Pero no puedo hacer eso porque es ilegal. Y más alla de eso, lo puede realizar sólo un médico porque es una técnica muy compleja que yo no sé hacer.

- ¿Cuáles son los límites legales de este oficio?

Cada uno tiene límites éticos. Pero más allá de eso, nosotros trabajamos con animales que murieron por causas naturales o accidentales. Está totalmente prohibida la taxidermia a animales protegidos por la Ley de fauna silvestre. La Ley 22.421 cuida las especies en peligro de extinción, regula la caza y controla el medio ambiente en el que viven. La ley de caza protege a la fauna silvestre y tiene en cuenta los distintos tipos de caza: deportiva, comercial, con fines científicos o educativos, según el Decreto 666/1997. Entonces sólo se podría disecar una especie protegida siempre que venga acompañada de la autorización de Medio Ambiente y si la muerte es accidental o natural, recién ahí, Medio Ambiente tiene la obligación legal de autorizar la taxidermia de un animal. Por suerte, se está perdiendo, afortunadamente, la matanza y exposición de animales como trofeos.

- Si vos sos el último taxidermista de la ciudad, ¿qué va a pasar con este oficio?

Acá en Mar del Plata se está perdiendo este oficio, ni siquiera mis hijos siguieron esta rama, pero en Buenos Aires hay un Instituto Superior de Taxidermia y conservación que ahí pueden estudiar. Ojalá alguien se vea interesado, porque yo me estoy por jubilar.