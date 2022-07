Después de una semana, Raisa se reencontró con Luna

Tras una semana de angustia, Raisa la niña con Trastorno del Espectro Artista que había emprendido una campaña para recuperar a Luna, su cachorra Bull Terrier de siete meses que se había escapado de su vivienda del barrio Jardín de Peralta Ramos, finalmente se recuperó al animal.

Según explicó a 0223 la madre de la niña, Luna había sido encontrada por un joven delivery de la zona que, en principio se negaba a devolver al animal ya que pensaba adoptarla, pero tras varias negociaciones, lograron que la mascota retorne al hogar familiar.

"Después de la nota, nos llegó el dato que la tenía un delivery de una pizzería de la zona. Así que fui a la pizzería y los dueños hablaron con los chicos que hacen el reparto", relató la mujer al tiempo que indicó que el joven que tenía a la mascota la contactó y le pidió una recompensa de 50 mil pesos porque él y su familia habían adoptado al animal y pensaban quedárselo. "Me dijo que había visto todas las publicaciones, pero no la quería devolver. No le imortó que Luna sea de una nena con Tea", lamentó la mujer.

"Luna está bien, nos la devolvieron bañada, con collar, bien alimentada, etc", indicó. Luna se había escapado de la vivienda de su familia adoptante el pasado viernes a las 23hs.